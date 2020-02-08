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Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
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РИА Новости

Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

12:42 08.02.2020 (обновлено: 15:19 08.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Музыкант и композитор Юрий Лоза . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что сейчас его пенсия "базовая" и составляет 12 тысяч рублей.
До этого, сказал артист, ему полагалось девять тысяч рублей.
Он пояснил, что получает гонорары за музыкальные композиции и тексты песен, а также "авторские" за статьи. Кроме того, Лоза участвует в различных проектах. Поэтому из-за гонораров ему не выплачивают надбавки, хотя недавно доплатили 900 рублей из-за "какого-то перерасчета".
Ранее о своих пенсиях рассказали телеведущие Елена Ханга и Регина Дубовицкая, а также юморист Евгений Петросян. Ханга получает 23 тысячи рублей, Петросян — "20 с лишним", Дубовицкая — 16 тысяч рублей.
Режиссер Юлий Гусман
00:37Культура
Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии
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Регина ДубовицкаяШоу-бизнесЮрий ЛозапенсииЕвгений ПетросянРоссияОбщество
Популярные комментарии
А за что им хорошие пенсии ? Всю жизнь работали исключительно на свой кошелёк и свой пиар , ответсвенности ноль , напряжённости ноль , шуты да скоморохи
8 февраля, 13:50
А Андрей Акулов
3211002
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