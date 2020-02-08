Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила о пяти новых случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось о шести подтвержденных случаях заболевания коронавирусом во Франции. Таким образом, общее число заболевших в республике достигло 11.
Бузен сказала, что среди инфицированных четыре взрослых и один ребенок, их состояние не тяжелое.
"Поздно вечером вчера мы получили подтверждение нескольких новых случаев (заражения - ред.) коронавирусом... Таких новых случаев пять: четверо взрослых и ребенок", - заявила Бузен в ходе пресс-конференции.
Министр отметила, что эти случаи сформировали кластер, то есть изначально был один зараженный человек, а другие, имевшие с ним контакты, заразились от него. Человек, от которого пошло дальнейшее заражение, - гражданин Британии. Он находился в Сингапуре с 20 по 23 января, после чего 24 января прибыл во Францию и несколько дней провел в коттедже в департаменте Верхняя Савойя на востоке республики.
"Совокупность подтвержденных случаев и близких контактов британца составляет 11 человек, все они британские подданные, которые проживали в одном и том же коттедже", - добавила министр.
Также глава минздрава сказала, что их всех госпитализировали и разместили в трех больницах.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тысячи.