Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Министр отметила, что эти случаи сформировали кластер, то есть изначально был один зараженный человек, а другие, имевшие с ним контакты, заразились от него. Человек, от которого пошло дальнейшее заражение, - гражданин Британии. Он находился в Сингапуре с 20 по 23 января, после чего 24 января прибыл во Францию и несколько дней провел в коттедже в департаменте Верхняя Савойя на востоке республики.