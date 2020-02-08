Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-08T14:40+0300
https://ria.ru/20200208/1564431844.html
Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1036x0_80_0_0_91696aea1d8233a9accd0a3dc28f424c.jpg
РИА Новости

Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

12:29 08.02.2020 (обновлено: 14:40 08.02.2020)
3853
© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила о пяти новых случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось о шести подтвержденных случаях заболевания коронавирусом во Франции. Таким образом, общее число заболевших в республике достигло 11.
Медицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
Вчера, 18:33
Власти Китая назвали потраченную на лечение коронавируса сумму
Бузен сказала, что среди инфицированных четыре взрослых и один ребенок, их состояние не тяжелое.
"Поздно вечером вчера мы получили подтверждение нескольких новых случаев (заражения - ред.) коронавирусом... Таких новых случаев пять: четверо взрослых и ребенок", - заявила Бузен в ходе пресс-конференции.
Министр отметила, что эти случаи сформировали кластер, то есть изначально был один зараженный человек, а другие, имевшие с ним контакты, заразились от него. Человек, от которого пошло дальнейшее заражение, - гражданин Британии. Он находился в Сингапуре с 20 по 23 января, после чего 24 января прибыл во Францию и несколько дней провел в коттедже в департаменте Верхняя Савойя на востоке республики.
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Вчера, 21:31
Вирусная экономика: кто заработает, а кто потеряет на эпидемии?
"Совокупность подтвержденных случаев и близких контактов британца составляет 11 человек, все они британские подданные, которые проживали в одном и том же коттедже", - добавила министр.
Также глава минздрава сказала, что их всех госпитализировали и разместили в трех больницах.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тысячи.
Скорость распространения нового коронавируса
14:35
Скорость распространения нового коронавируса
261001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗФранцияКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае опубликовали статистику по заболеванию коронавирусом за неделю
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Кадр из сериала Игра престолов
Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"
Айрат Хайруллин
Биография Айрата Хайруллина
Данила Козловский в 6 сезоне сериала Викинги
Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом
Знак коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса замедлилась
Пляж Паттайя (Pattaya Beach)
В чемодане сотня масок: как россияне отдыхают в Таиланде
Кадр из фильма Гарет Джонс
Поляки сняли фильм о том, как британец ел детей под Донецком
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Эксперт прокомментировал снижение темпов распространения коронавируса
Пляж Нячанга, Вьетнам
Туристические места Нячанга во Вьетнаме закрыли из-за коронавируса
Рубли
Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09В Ростуризме прокомментировали ситуацию со стрельбой в Таиланде
19:07Мать устроившего стрельбу в Таиланде приехала уговорить его сдаться
18:54Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
18:46Определены самые недооцененные туристами города России
18:30В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40
18:15Зеленский рассмешил Папу Римского
18:15Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека
18:02Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
18:02В Самаре нашли пропавшую школьницу
18:00Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
17:52В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства
17:50Семь человек погибли при пожаре на юге США
17:45Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
17:43В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
17:36Активисты МГЕР провели пикеты возле аптек с завышенными ценами
17:34В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
17:34Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
17:22Транскам вторые сутки остается закрытым из-за схода лавин
17:08СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Таиланде
17:08В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Лента новостейМолния