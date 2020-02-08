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В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с легковушкой
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РИА Новости

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с легковушкой

12:27 08.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.
Трагедия произошла на улице Ленина села Кузятово Ардатовского района в субботу около 01.50.
"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля - мужчина 1987 года рождения (стаж вождения два года), не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель и два пассажира (мужчины 1996 и 1977 годов рождения) скончались. Еще один пассажир - мужчина 1995 года рождения - госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.
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