В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с легковушкой

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля - мужчина 1987 года рождения (стаж вождения два года), не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель и два пассажира (мужчины 1996 и 1977 годов рождения) скончались. Еще один пассажир - мужчина 1995 года рождения - госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.