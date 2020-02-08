В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине

"Стэнли Коэн, легендарный биохимик из университета Вандербильта, награжденный Нобелевской премией за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора, скончался в Нэшвилле 5 февраля", — говорится в сообщении.

Коэн родился в 1922 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из России. В 1943 году он окончил Бруклинский колледж, где специализировался по химии и биологии. Через год получил диплом магистра в области зоологии, а в 1948 году — докторскую степень по биохимии.