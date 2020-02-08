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В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине
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РИА Новости

В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине

12:20 08.02.2020 (обновлено: 15:25 08.02.2020)
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© AP Photo / Mark HumphreyАмериканский биохимик Стэнли Коэн
Американский биохимик Стэнли Коэн
© AP Photo / Mark Humphrey
Американский биохимик Стэнли Коэн. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американский биохимик Стэнли Коэн, получивший в 1986 году Нобелевскую премию по медицине, скончался на 98-м году жизни, сообщает частный Университет Вандербильта.

"Стэнли Коэн, легендарный биохимик из университета Вандербильта, награжденный Нобелевской премией за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора, скончался в Нэшвилле 5 февраля", — говорится в сообщении.

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Коэн родился в 1922 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из России. В 1943 году он окончил Бруклинский колледж, где специализировался по химии и биологии. Через год получил диплом магистра в области зоологии, а в 1948 году — докторскую степень по биохимии.
В 1986 году Коэн вместе с Ритой Леви-Монтальчини был удостоен Нобелевской премии. Как отмечает университет, их исследования "послужили толчком для разработки многих лекарственных препаратов для борьбы с раком". Газета New York Times пишет, что исследования Коэна и открытие веществ, которые стимулируют и помогают регулировать клеточный рост, значительно расширили научное понимание рака, деменции и других болезней.
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