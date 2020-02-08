В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американский биохимик Стэнли Коэн, получивший в 1986 году Нобелевскую премию по медицине, скончался на 98-м году жизни, сообщает частный Университет Вандербильта.
"Стэнли Коэн, легендарный биохимик из университета Вандербильта, награжденный Нобелевской премией за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора, скончался в Нэшвилле 5 февраля", — говорится в сообщении.
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Как сообщает местная газета Tennessean, ученый ушел из жизни тихо, рядом с ним была жена. У него остались трое детей и двое внуков.
Коэн родился в 1922 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из России. В 1943 году он окончил Бруклинский колледж, где специализировался по химии и биологии. Через год получил диплом магистра в области зоологии, а в 1948 году — докторскую степень по биохимии.
В 1986 году Коэн вместе с Ритой Леви-Монтальчини был удостоен Нобелевской премии. Как отмечает университет, их исследования "послужили толчком для разработки многих лекарственных препаратов для борьбы с раком". Газета New York Times пишет, что исследования Коэна и открытие веществ, которые стимулируют и помогают регулировать клеточный рост, значительно расширили научное понимание рака, деменции и других болезней.
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