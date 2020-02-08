﻿Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев направил телеграмму со словами соболезнования родным и близким депутата Госдумы, члена ЕР Айрата Хайруллина, сообщила пресс-служба партии.
Прощание с Хайруллиным, который погиб накануне в результате крушения вертолета, проходит в субботу в Татарской государственной филармонии в Казани.
"Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Айрата Назиповича. Яркий, неординарный человек, он смог неоднократно проявить свой талант - талант бизнесмена, талант политика", - отметил Медведев.
Вчера, 19:00Биография Айрата Хайруллина
"Вся его профессиональная жизнь, на каких постах бы он ни работал, какие бы должности ни занимал - была посвящена созиданию. Добрая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах его семьи, коллег и друзей", - говорится в телеграмме.