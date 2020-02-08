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﻿Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина
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РИА Новости

﻿Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

12:09 08.02.2020
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© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев направил телеграмму со словами соболезнования родным и близким депутата Госдумы, члена ЕР Айрата Хайруллина, сообщила пресс-служба партии.
Прощание с Хайруллиным, который погиб накануне в результате крушения вертолета, проходит в субботу в Татарской государственной филармонии в Казани.
"Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Айрата Назиповича. Яркий, неординарный человек, он смог неоднократно проявить свой талант - талант бизнесмена, талант политика", - отметил Медведев.
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Вчера, 19:00
Биография Айрата Хайруллина
"Вся его профессиональная жизнь, на каких постах бы он ни работал, какие бы должности ни занимал - была посвящена созиданию. Добрая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах его семьи, коллег и друзей", - говорится в телеграмме.
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинДмитрий МедведевТатарстанКазаньПроисшествия
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