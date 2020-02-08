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РИА Наука
2020-02-08T12:05+0300
https://ria.ru/20200208/1564431185.html
На юго-западе Китая нашли следы динозавров юрского периода
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РИА Новости

На юго-западе Китая нашли следы динозавров юрского периода

12:05 08.02.2020
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© AFP 2020 / Frederick J. BrownАрхеологические раскопки в Китае
Археологические раскопки в Китае
© AFP 2020 / Frederick J. Brown
Археологические раскопки в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Группа ученых из КНР, США и Германии обнаружила в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу новые следы динозавров, живших во время юрского периода, сообщает агентство Синьхуа.
Окаменелые следы, отпечатанные в песчанике, удалось найти в уезде Хэчжан этой провинции. Специалисты считают, что их оставили динозавры тероподы и зауроподы, как небольшие, так и средние по размеру. Эти древние рептилии, как уточнил китайский исследователь, жили в ранний юрский период.
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Ученые нашли четыре ряда – всего 31 отпечаток следов плотоядных тероподов. Длина их следов варьируется от 14 до 19 сантиметров. По данным специалистов, один из динозавров бежал по этому участку со скоростью 10 километров в час. Еще один след, как считается, тоже оставил теропод, но травоядный.
Также специалисты обнаружили последовательности следов девяти зауроподов - четвероногих растительноядных из отряда ящеротазовых. Средняя длина их следов – 26,8 сантиметра.
По словам ученых, находки говорят о том, что оставившие следы динозавры были очень подвижны, также можно говорить о широком спектре их видов и сложном типе поведения.
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