Премии правительства Москвы получили 87 молодых ученых столицы

По данным сообщения, отмечены были проекты и разработки 87 ученых. В этом году увеличили сумму премий, лауреаты получили 2 миллиона рублей, вместо 500 тысяч. Премии вручили в преддверии Дня науки, который отмечают ежегодно 8 февраля.

"В этом году мы вручили 50 премий 87 молодым ученым, работающим в научных учреждениях Москвы. Лауреатов премии мы отобрали по конкурсу из 837 заявок от более чем тысячи человек", - приводятся в сообщении слова Анастасии Раковой, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.

Претендовать на премию могут аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет включительно. За семь лет в Москве лауреатами премии стали 354 человека. Ее можно получить индивидуально или коллективно.