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РИА Наука
2020-02-08T12:00+0300
https://ria.ru/20200208/1564431111.html
Премии правительства Москвы получили 87 молодых ученых столицы
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РИА Новости

Премии правительства Москвы получили 87 молодых ученых столицы

12:00 08.02.2020
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© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыМолодые ученые на вручении премии Правительства Москвы
Молодые ученые на вручении премии Правительства Москвы
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Молодым ученым столицы вручили премии правительства Москвы 7 февраля, сообщается на сайте Мэра Москвы.
По данным сообщения, отмечены были проекты и разработки 87 ученых. В этом году увеличили сумму премий, лауреаты получили 2 миллиона рублей, вместо 500 тысяч. Премии вручили в преддверии Дня науки, который отмечают ежегодно 8 февраля.
"В этом году мы вручили 50 премий 87 молодым ученым, работающим в научных учреждениях Москвы. Лауреатов премии мы отобрали по конкурсу из 837 заявок от более чем тысячи человек", - приводятся в сообщении слова Анастасии Раковой, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.
Претендовать на премию могут аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет включительно. За семь лет в Москве лауреатами премии стали 354 человека. Ее можно получить индивидуально или коллективно.
Конкурс с прошлого года проводится столичным Департаментом образования и науки. Победителей определяет специальная комиссия по присуждению премий правительства Москвы молодым ученым.
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