В Ухане открыли второй специальный госпиталь

ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Второй специализированный госпиталь для лечения коронавируса "Лэйшэньшань", построенный в кратчайшие сроки в китайском городе Второй специализированный госпиталь для лечения коронавируса "Лэйшэньшань", построенный в кратчайшие сроки в китайском городе Ухань , в субботу сдан в эксплуатацию, сообщает Центральное телевидение Китая.

Первая группа медицинских работников уже прибыла на место, они ведут подготовку к приему пациентов, которых, как ожидается, сюда переведут также в субботу. Здесь будут находиться только те пациенты, у которых диагноз уже подтвержден.

Инфекционный госпиталь в пригороде Уханя Цзянся разместился на 79 тысячах квадратных метров, большая часть из которых выделена для пациентов, 10 построек на территории предназначены для медперсонала и материально-технических средств. Всего для медиков сделали 264 комнаты, в которых могут проживать по шесть человек, в каждой стоят по три двухъярусные кровати, имеется кондиционер, телевизор, другие электроприборы, есть отдельный туалет и душевая.

Согласно окончательным данным, госпиталь поделен на 32 секции, где разместили 1500 койко-мест, в каждой палате, помимо отделения для тяжелобольных, будут находиться по два пациента. Обслуживать госпиталь будут около двух тысяч медиков.

Ранее на этой неделе пациентов начал принимать госпиталь "Хошэньшань", строительство которого завершили за 10 дней. Второй госпиталь строили с 27 января и сдать его в эксплуатацию первоначально планировалось 5 февраля, однако сроки немного сдвинулись. Обе больницы решили построить по модели госпиталя "Сяотаншань" в Пекине, который возвели за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.