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В Ухане открыли второй специальный госпиталь
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РИА Новости

В Ухане открыли второй специальный госпиталь

11:35 08.02.2020 (обновлено: 14:38 08.02.2020)
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© REUTERS / China DailyСотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Второй специализированный госпиталь для лечения коронавируса "Лэйшэньшань", построенный в кратчайшие сроки в китайском городе Ухань, в субботу сдан в эксплуатацию, сообщает Центральное телевидение Китая.
Первая группа медицинских работников уже прибыла на место, они ведут подготовку к приему пациентов, которых, как ожидается, сюда переведут также в субботу. Здесь будут находиться только те пациенты, у которых диагноз уже подтвержден.
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Инфекционный госпиталь в пригороде Уханя Цзянся разместился на 79 тысячах квадратных метров, большая часть из которых выделена для пациентов, 10 построек на территории предназначены для медперсонала и материально-технических средств. Всего для медиков сделали 264 комнаты, в которых могут проживать по шесть человек, в каждой стоят по три двухъярусные кровати, имеется кондиционер, телевизор, другие электроприборы, есть отдельный туалет и душевая.
Согласно окончательным данным, госпиталь поделен на 32 секции, где разместили 1500 койко-мест, в каждой палате, помимо отделения для тяжелобольных, будут находиться по два пациента. Обслуживать госпиталь будут около двух тысяч медиков.
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Ранее на этой неделе пациентов начал принимать госпиталь "Хошэньшань", строительство которого завершили за 10 дней. Второй госпиталь строили с 27 января и сдать его в эксплуатацию первоначально планировалось 5 февраля, однако сроки немного сдвинулись. Обе больницы решили построить по модели госпиталя "Сяотаншань" в Пекине, который возвели за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
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