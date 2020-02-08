Россия и ДРК могут начать сотрудничество в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Власти Демократической республики Конго обеспокоены распространением коронавируса, в случае необходимости не исключено сотрудничество конголезцев с российскими специалистами в борьбе с этим опасным заболеванием, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.
"Конголезцев, как и всех нас, очень беспокоит распространение коронавируса. Принимая во внимание большой опыт, накопленный российскими учеными в борьбе с опасными заболеваниями, не исключаем возможности налаживания сотрудничества и на этом направлении", - сказал российский посол.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них более 720 умерли.
Дипломат также отметил, что в России с озабоченностью следят за эпидемией лихорадки Эбола, жертвами которой стали более 2 тысяч человек. "С учетом сложной эпидемиологической обстановки и в ответ на обращение президента Феликса Чисекеди 28 сентября 2019 года правительство РФ издало распоряжение об оказании содействия республике в борьбе с болезнью", - напомнил он. На эти цели, по словам Сентебова, выделено 398,5 миллиона рублей, а в декабре прошлого года в Москве состоялась официальная передача ДР Конго двух мобильных лабораторий.
"Кроме того, в ближайшее время планируется обучить 140 конголезских специалистов, включая 20 человек в нашей стране, в области эпидемиологии, микробиологии, молекулярной диагностики, биобезопасности и предоставить 5 тысяч доз зарегистрированной в России вакцины "ЭпиВакЭбола", - рассказал посол.
В ДР Конго продолжается эпидемия смертельной лихорадки Эбола - по данным Всемирной организации здравоохранения, на начало декабря, в стране официально заражены 3313 человек, от заболевания скончались 2204 человека.