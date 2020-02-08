Россия и ДРК могут начать сотрудничество в борьбе с коронавирусом

"Конголезцев, как и всех нас, очень беспокоит распространение коронавируса. Принимая во внимание большой опыт, накопленный российскими учеными в борьбе с опасными заболеваниями, не исключаем возможности налаживания сотрудничества и на этом направлении", - сказал российский посол.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них более 720 умерли.

Дипломат также отметил, что в России с озабоченностью следят за эпидемией лихорадки Эбола, жертвами которой стали более 2 тысяч человек. "С учетом сложной эпидемиологической обстановки и в ответ на обращение президента Феликса Чисекеди 28 сентября 2019 года правительство РФ издало распоряжение об оказании содействия республике в борьбе с болезнью", - напомнил он. На эти цели, по словам Сентебова, выделено 398,5 миллиона рублей, а в декабре прошлого года в Москве состоялась официальная передача ДР Конго двух мобильных лабораторий.