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В Госдуме оценили слова генерала НАТО об "угрозе" от России в космосе
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РИА Новости

В Госдуме оценили слова генерала НАТО об "угрозе" от России в космосе

11:07 08.02.2020 (обновлено: 14:41 08.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT назвал абсолютно смехотворным и беспочвенным заявление генерала НАТО об угрозе со стороны России и Китая в космосе.
Так он прокомментировал слова главы стратегического командования НАТО по трансформации Андре Ланаты о том, что Западу угрожает опасность в космосе, так как неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты.
По мнению Шерина, это очередная байка, позволяющая наращивать оборонный бюджет.
Депутат пояснил, что когда США хотят освоить бюджеты и "попытаться где-то завладеть полностью ситуацией", то они объясняют это борьбой против "угрожающей" России.
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Заявление Ланаты прокомментировал и депутат Госдумы Руслан Бальбек.
"Как послушать натовских начальников, так весь Североатлантический альянс — это стадо беззащитных овечек, которые мирно пасутся на своей территории, а на них, словно волки, набрасываются Россия и Китай", — сказал он РИА Новости.
Бальбек подчеркнул, что базами, на которых развернуто наступательное ракетное вооружение, угрожает миру вовсе не Россия и что именно США кричали на весь мир о необходимости развертывания оружия в космосе.
"Так что не пристало генералу скорбно вещать о российской угрозе: мы лишь защищаемся от агрессивной политики и действий НАТО, которая по сути своей — волк в овечьей шкуре", — заключил депутат.
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