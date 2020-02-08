Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-08T10:58+0300
https://ria.ru/20200208/1564430050.html
В Кузбассе будут контролировать ситуацию с детьми, пострадавшими в ДТП
https://cdn24.img.ria.ru/images/155202/37/1552023744_0:71:3072:1799_1036x0_80_0_0_c059b09cf07e07f80f0a2bfb51ab8889.jpg
РИА Новости

В Кузбассе будут контролировать ситуацию с детьми, пострадавшими в ДТП

10:58 08.02.2020
283
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев взял под личный контроль ситуацию с детьми-спортсменами, пострадавшими в ДТП на трассе в Кузбассе, сообщил глава региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую спортивную команду из Магадана, попал в ДТП на трассе в Кемеровской области, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. Семь пассажиров минивэна были доставлены в медучреждение на обследование, у двоих травмы средней тяжести, остальные отделались ушибами и ссадинами. Виновник аварии погиб. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Скорая помощь
08:41
Магаданские власти помогут детям, пострадавшим в ДТП в Кузбассе
"Переговорил по телефону с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Ситуация под моим контролем. Детям оказывается вся необходимая помощь и скоро мы отправим их домой, к родным", – написал Цивилев.
Также губернатор обратился к водителям, чтобы они были предельно внимательными и аккуратными. "В Кузбассе не самые лучшие погодные условия: на дорогах плохая видимость, метель, возможны ухудшения", – подчеркнул глава региона.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
7 декабря 2019, 20:27
Крупные ДТП в России в 2019 году
120100
Обсудить 1
Сергей ЦивилевМагаданКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Скорая помощь
Магаданские власти помогут детям, пострадавшим в ДТП в Кузбассе
Цветы в память о враче Ли Вэньляне у входа в Центральную больницу Уханя
Предупредивший о коронавирусе врач войдет в историю, заявил Рошаль
Сотрудник ДПС ГИБДД
В Волгоградской области водителя без прав задержали после погони
Сыр
В МИД рассказали о компаниях РФ, производящих сыры совместно с Италией
Горнолыжная трасса на склоне горы Зеленая горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.
В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши
ДТП в результате столкновения двух легковушек и автобуса в Новосибирской области. 8 февраля 2020
В Новосибирской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
Кадр из клипа Meek Mill - Believe (feat. Justin Timberlake)
Джастин Тимберлейк и рэпер Meek Mill представили клип на трек Believe
Городской суд Антверпена
Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
Здание РУДН в Москве
Путин поздравил РУДН с юбилеем
Зеленский рассмешил Папу Римского
Зеленский рассмешил Папу Римского
Кадр из фильма Джокер
Названы самые популярные трейлеры к фильмам, номинированным на "Оскар"
Лифт
В Кирове начали проверку после сообщений о нарушениях прав ветеранов
Бюст Гомера в Лувре
Фестиваль раннехристианского искусства пройдет в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
ЦИК распределит цифровые участки с помощью "мобильного избирателя"
Врач
Отравившиеся подростки из Кузбасса начали дышать самостоятельно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:07Мать устроившего стрельбу в Таиланде приехала уговорить его сдаться
18:54Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
18:46Определены самые недооцененные туристами города России
18:30В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40
18:15Зеленский рассмешил Папу Римского
18:15Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека
18:02Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
18:02В Самаре нашли пропавшую школьницу
18:00Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
17:52В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства
17:50Семь человек погибли при пожаре на юге США
17:45Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
17:43В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
17:36Активисты МГЕР провели пикеты возле аптек с завышенными ценами
17:34В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
17:34Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
17:22Транскам вторые сутки остается закрытым из-за схода лавин
17:08СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Таиланде
17:08В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
17:07Девять пострадавших в беспорядках в Казахстане находятся в реанимации
Лента новостейМолния