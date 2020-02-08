В Кузбассе будут контролировать ситуацию с детьми, пострадавшими в ДТП

Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую спортивную команду из Магадана, попал в ДТП на трассе в Кемеровской области, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. Семь пассажиров минивэна были доставлены в медучреждение на обследование, у двоих травмы средней тяжести, остальные отделались ушибами и ссадинами. Виновник аварии погиб. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.