В Кузбассе будут контролировать ситуацию с детьми, пострадавшими в ДТП

КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев взял под личный контроль ситуацию с детьми-спортсменами, пострадавшими в ДТП на трассе в Кузбассе, сообщил глава региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую спортивную команду из Магадана, попал в ДТП на трассе в Кемеровской области, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. Семь пассажиров минивэна были доставлены в медучреждение на обследование, у двоих травмы средней тяжести, остальные отделались ушибами и ссадинами. Виновник аварии погиб. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Переговорил по телефону с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Ситуация под моим контролем. Детям оказывается вся необходимая помощь и скоро мы отправим их домой, к родным", – написал Цивилев.
Также губернатор обратился к водителям, чтобы они были предельно внимательными и аккуратными. "В Кузбассе не самые лучшие погодные условия: на дорогах плохая видимость, метель, возможны ухудшения", – подчеркнул глава региона.
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