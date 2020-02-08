Путин поздравил РУДН с юбилеем

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, аспирантов, студентов и выпускников с юбилеем Российского университета дружбы народов (РУДН), отметив, что он высоко держит планку одного из ведущих вузов России, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент напомнил, что ровно 60 лет назад РУДН распахнул свои двери для молодых людей, приехавших в Москву из государств Азии, Африки и Латинской Америки, и стал для них поистине родным домом. Он выразил уверенность, что многие выпускники с теплотой вспоминают годы учёбы в России, своих преподавателей и товарищей.
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Путин подчеркнул, что за минувшее время университет подготовил десятки тысяч квалифицированных специалистов в сфере экономики, сельского хозяйства, медицины, права, истории, филологии, других дисциплин, а также внёс уникальный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и культур.
"Отрадно, что и сегодня РУДН бережно сохраняет сложившиеся традиции, высоко держит планку одного из ведущих вузов России. Объединяет своей благородной миссией талантливую, инициативную, целеустремлённую молодёжь из разных стран, открытую для прогрессивных идей и реализации современных программ и проектов", - заключил он.