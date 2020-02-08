Путин поздравил РУДН с юбилеем

Президент напомнил, что ровно 60 лет назад РУДН распахнул свои двери для молодых людей, приехавших в Москву из государств Азии, Африки и Латинской Америки, и стал для них поистине родным домом. Он выразил уверенность, что многие выпускники с теплотой вспоминают годы учёбы в России, своих преподавателей и товарищей.