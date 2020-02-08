Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.

Украина намерена развернуть две базы в Донбассе по стандартам НАТО

Украина намерена развернуть две базы в Донбассе по стандартам НАТО

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило три раза", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили три мины калибром 82 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты.