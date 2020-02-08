Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило три раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили три мины калибром 82 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты.