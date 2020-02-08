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Правительство одобрило законопроект о предельном возрасте для ректоров
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РИА Новости

Правительство одобрило законопроект о предельном возрасте для ректоров

10:44 08.02.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, в частности, повышающий предельный возраст руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций с 65 до 70 лет, сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ в части повышения предельного возраста для замещения должностей с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение по замещению одним и тем же лицом должности ректора одной и той же образовательной организации высшего образования или должности руководителя одной и той же научной организации не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет.
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Уточняется, что изменения по установлению предельного возраста коснутся также руководителей филиалов указанных организаций, сроки действия трудовых договоров которых предлагается связать со сроками полномочий руководителей.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит реализовать в условиях дефицита управленческих кадров в сфере образования и науки долгосрочные программы деятельности и развития организаций высшего образования и научных организаций, а также сохранить образовательные и научные традиции.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части установления предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов" и внести его в государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Правительство РФРоссияОбразование - Общество
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