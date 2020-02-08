Правительство одобрило законопроект о предельном возрасте для ректоров

Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ в части повышения предельного возраста для замещения должностей с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение по замещению одним и тем же лицом должности ректора одной и той же образовательной организации высшего образования или должности руководителя одной и той же научной организации не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет.