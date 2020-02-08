В Новосибирской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате столкновения двух легковушек и автобуса в Новосибирской области, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
По предварительным данным, на трассе "Пашино – Новосибирск" водитель Honda CR-V выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford Transit, который перевозил 10 пассажиров, а также с машиной Nissan Almera.
"В результате ДТП пассажир а/м Honda CR-V погиб, водитель и пассажир а/м Honda CR-V, а также два пассажира автобуса Ford Transit получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.