В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши

КЕМЕРОВО, 8 фев - РИА Новости. Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
"Шерегеш, кафе "Сусанин", сошел с крыши снег. Двоих придавило, их откопали, они доставлены в медучреждение", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.
В пресс-службе администрации Таштагольского района сообщили РИА Новости, что пострадавшими оказались две девушки, по предварительным данным, серьезных травм они не получили.
"У них, предварительно, ушибы спины. Одну отвезли в районную больницу в Таштагол для более тщательного обследования, чтобы провести рентген, а вторая обошлась травматологом в Шерегешской поселковой больнице", – сказали в пресс-службе.
На место происшествия выехали заместители главы Таштагольского района, чтобы разобраться в ситуации.