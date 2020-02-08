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В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши
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РИА Новости

В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши

10:39 08.02.2020 (обновлено: 11:25 08.02.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевГорнолыжная трасса на склоне горы Зеленая горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.
Горнолыжная трасса на склоне горы Зеленая горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.
© РИА Новости / Александр Кряжев
КЕМЕРОВО, 8 фев - РИА Новости. Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
"Шерегеш, кафе "Сусанин", сошел с крыши снег. Двоих придавило, их откопали, они доставлены в медучреждение", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.
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В пресс-службе администрации Таштагольского района сообщили РИА Новости, что пострадавшими оказались две девушки, по предварительным данным, серьезных травм они не получили. 
"У них, предварительно, ушибы спины. Одну отвезли в районную больницу в Таштагол для более тщательного обследования, чтобы провести рентген, а вторая обошлась травматологом в Шерегешской поселковой больнице", – сказали в пресс-службе.
На место происшествия выехали заместители главы Таштагольского района, чтобы разобраться в ситуации.
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