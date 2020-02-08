Правительство одобрило проект об уничтожении конфискованного алкоголя

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило уничтожение конфискованного алкоголя по решению суда, сообщила пресс-служба кабмина.
Проектом предлагается внести изменение, в соответствии с которым изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения, подлежат уничтожению по решению суда.
Отмечается, что это будет способствовать совершенствованию законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкоголя.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.