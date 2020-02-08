У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в восточной части Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в восточной части Индонезии , сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 06.36 по времени UTC (09.36 мск). Эпицентр располагался в 123 километрах к северо-востоку от населенного пункта Амахаи (Amahai) на острове Серам. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Через некоторое время в этом же районе произошло еще одно землетрясение, но уже с магнитудой 4,9