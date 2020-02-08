В чемодане сотня масок: как россияне отдыхают в Таиланде

САТТАХИП/ПАТТАЙЯ (Таиланд), 8 фев – РИА Новости, Евгений Беленький. Несмотря на мировую панику из-за РФ. Несмотря на мировую панику из-за нового коронавируса , российские туристы продолжают посещать таиландский курорт Паттайя , где отдыхают по соседству с китайцами. Город на побережье Сиамского залива традиционно пользуется большой популярностью среди граждан КНР

Еще неделю назад в здании ближайшего к курорту аэропорта было полно народа: примерно половина улетающих домой китайцев (все в масках) и примерно столько же россиян (все без масок). Сейчас там почти пусто. Во вторник в аэропорт прибыл спецрейс, эвакуировавший граждан Таиланда из эпицентра коронавируса, китайского города Уханя. Об этом сейчас напоминает только присутствие в аэропорту и на ведущих к нему дорогах патрулей военной полиции: прибывшие из Уханя находятся в карантине неподалеку, на территории базы военно-морских сил Таиланда, которой принадлежит и аэропорт.

Приземлился рейс из одного из городов центральной России. В отличие от тех, кто прилетел на прошлой неделе, до трети пассажиров – в масках. Россиянин Александр, прилетевший этим рейсом отдыхать вдвоем с женой, рассказал РИА Новости, что опасался коронавируса и даже чуть не отменил поездку, но потом они с женой все же решили ехать. И взяли с собой сотню хирургических масок.

"По новостям и интернету вижу, что пока ничего особенно опасного в Таиланде не происходит, но на всякий случай маски взял", - отметил он.

"Вхожу в самолет – а там семьи с маленькими детьми летят, вот ведь не боятся же ничего! Ну, пока летели, я пригляделся – много народу с детьми… Достал свои маски из сумки и пошел по салону раздавать…" - сказал россиянин.

За неделю отношение к коронавирусу у россиян, прибывающих в Таиланд на отдых, явно изменилось: от полной бесшабашности и удивления при виде китайцев и сотрудников аэропортовых служб Утапао в масках не осталось и следа. Пришло осознание того, что эпидемия в Китае – это реальность, а ее проникновение в Таиланд – вероятность, которую надо принимать во внимание.

"Мы постараемся поменьше бывать в людных местах, наверно, не поедем на какие-то из предлагаемых экскурсий, где много народу и могут быть китайские группы. Но мы приехали отдыхать на море, приехали вдвоем, и это главное – нам и вдвоем хорошо, толпа нам не нужна", - говорит Татьяна, жена Александра.

В целом, у китайцев своя инфраструктура в Паттайе и окрестностях, у россиян – своя, и они редко пересекаются, если не считать больших магазинов, шоу-программ и ювелирных галерей, и иногда туристических прогулочных судов, которые идут из Паттайи на ближайшие острова.

Введенный в Китае 28 января мораторий на продажу групповых туристических поездок сделал свое дело: китайских групп в городе почти нет, огромные рестораны, рассчитанные на массового китайского туриста, пустуют, сувенирные магазины, массажные салоны, обслуживающие исключительно китайский рынок, временно закрыты. По улицам города стало можно ездить: исчезли пробки, которые создавали в любое время дня вереницы огромных автобусов с китайскими туристами. Без массового заезда китайцев нет работы у большинства операторов быстроходных катеров и прогулочных судов, многие из которых принадлежат китайским СП, зарегистрированным в Таиланде.

В местном "Макдональдсе" весь персонал в масках. В зале – около десяти посетителей, они сидят парами, далеко друг от друга. На стойке с соусами – маски и спиртовой гель.

"Работы почти совсем нет. Еще неделю назад были группы, сейчас никто не приезжает", - говорит на неплохом тайском один из посетителей, китаец, назвавшийся именем Джек. Джек и его подруга Мин - гиды, работающие в одной из китайских туристических фирм.

"Да, у нас были группы из Уханя в январе и феврале. И сейчас есть несколько групп, но они сидят по гостиницам, это почти карантин, все экскурсии отменены, они просто ждут вылета домой", - говорит он, добавив, что много китайских групп сейчас уже в Бангкоке, в ожидании очередного спецрейса: все чартеры и регулярные рейсы в Ухань были отменены еще 23 января. Джек и Мин уезжать не собираются.

"Мы привыкли уже жить здесь, и здесь все-таки безопаснее. Среди наших туристов больных нет, у большинства 14 дней инкубационного периода давно прошли, так что опасность заразиться дома для нас куда больше, чем здесь. И тут нет паники и комендантского часа, как в Ухане и некоторых других городах Китая. Наши родные из дома говорят нам каждый день по телефону – не торопитесь возвращаться. Мы за них беспокоимся больше, чем за себя", - говорит Джек.

Доверяют веб-камерам, а не властям

А вот россиян в Паттайе сейчас можно встретить везде. Русский "высокий сезон" (ноябрь – март) продолжается, несмотря на ежедневные сводки о распространении эпидемии в Китае и появлении новых случаев заражения в других странах. Россияне стали чаще ходить в русские рестораны и чуть реже – в большие магазины. По огромному торговому центру Central Festival многие ходят в масках, а в ресторанах сидят без них.

"У нас почти нет отказов из-за коронавируса", - рассказал генеральный менеджер принимающей российских туристов компании "Илвес-тур" Виктор Кривенцов. "Мне есть с чем сравнивать, я же здесь с 1997 года, и у меня на глазах прошли и птичий грипп, и SARS в 2002 – 2003 годах. Вот тогда было много отказов, очень много. Сейчас такого не происходит", - продолжает он.

Кривенцов, много лет проработавший заместителем почетного консула РФ в Паттайе, считает, что за прошедшие со времени эпидемии SARS (атипичной пневмонии) 17 лет россияне лучше научились отличать "информационную вздутость" подобных ситуаций от реальной опасности. "Не скажу, что это произошло со всеми, на сто процентов, но большинство этому научилось", - добавляет он.

Еще одна причина отсутствия паники, говорит Кривенцов – это то, что за прошедшие годы значительно развились интернет-технологии. "Веб-камеры теперь везде есть, блогеры везде есть, и люди сами смотрят в интернете, что происходит здесь, прежде чем принять решение о поездке. Я не просто так это говорю, это не мои слова – мне это наши туристы говорят и пишут", - поясняет он.

"Вот, например, пишут такое: мы посмотрели ютюбовские ролики из Паттайи – вчерашние и позавчерашние. Никто в масках не ходит, люди на улицах есть, значит все нормально", - рассказывает туроператор.

"Мы, конечно, продвигаем и совершенно реальную информацию о том, что Таиланд по готовности системы здравоохранения к эпидемиям стоит на шестом месте из 195 государств мира и на первом месте в Азии – лучше Таиланда в этом только США, Великобритания, Нидерланды, Австралия и Канада. Но наши туристы, мне кажется, больше доверяют веб-камерам и видеороликам, чем официальным данным", - говорит Кривенцов.