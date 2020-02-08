В Волгоградской области водителя без прав задержали после погони

По информации ведомства, инспекторы ГИБДД в Палласовке заметили за рулем автомобиля 28-летнего водителя, который ранее был лишен прав за вождение в пьяном виде, полицейские потребовали его остановиться, но тот только прибавил скорость. Для того чтобы задержать нарушителя, полицейским пришлось стрелять, сначала в воздух, а затем по колесам.

"Несмотря на поврежденные выстрелами колеса, нарушитель продолжил скрываться и в 30 километрах от города Палласовка в поселке Красный Октябрь бросил автомашину, попытался укрыться в домовладении, но был задержан полицейскими", - говорится в сообщении ведомства.