В Волгоградской области водителя без прав задержали после погони

ВОЛГОГРАД, 8 фев - РИА Новости. Инспекторам ГИБДД в городе Палласовка Волгоградской области пришлось стрелять по колесам машины, чтобы задержать водителя без прав, который пытался скрыться, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, инспекторы ГИБДД в Палласовке заметили за рулем автомобиля 28-летнего водителя, который ранее был лишен прав за вождение в пьяном виде, полицейские потребовали его остановиться, но тот только прибавил скорость. Для того чтобы задержать нарушителя, полицейским пришлось стрелять, сначала в воздух, а затем по колесам.
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"Несмотря на поврежденные выстрелами колеса, нарушитель продолжил скрываться и в 30 километрах от города Палласовка в поселке Красный Октябрь бросил автомашину, попытался укрыться в домовладении, но был задержан полицейскими", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. По данным полиции, после задержания нарушителя выяснилось, что он сменил паспорт и снова получил права в другом регионе, но уже на новое имя.
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