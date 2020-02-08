Названы претенденты на "Золотую малину"

Сильвестр Сталлоне — чемпион! У него 14 номинаций и четыре "Малины" за худшую мужскую роль.
Интересно, что премию актеру присуждали за персонажей, которые стали его "визитными карточками".
Это фильмы "Горный хрусталь"; "Рэмбо: Первая кровь, часть II" и "Рокки 4" (в один год), затем "Рэмбо 3" и "Стой! Или моя мама будет стрелять".
Сильвестр Сталлоне — чемпион! У него 14 номинаций и четыре "Малины" за худшую мужскую роль.
Интересно, что премию актеру присуждали за персонажей, которые стали его "визитными карточками".
Это фильмы "Горный хрусталь"; "Рэмбо: Первая кровь, часть II" и "Рокки 4" (в один год), затем "Рэмбо 3" и "Стой! Или моя мама будет стрелять".
Похоже, что не все шутки актера и сценариста Адама Сэндлера смешные.
Его роли в фильмах "Большой папа", "Такие разные близнецы" и "Притворись моей женой" (в один год) и комедии "Папа-досвидос" впечатлили экспертов.
Кстати, "Такие разные близнецы" впервые за всю историю "Малины" побили рекорд, "победив" во всех номинациях: худший фильм года, женская роль (Адам Сэндлер), мужская роль второго плана (Аль Пачино) и женская роль второго плана (Дэвид Спейд).
Похоже, что не все шутки актера и сценариста Адама Сэндлера смешные.
Его роли в фильмах "Большой папа", "Такие разные близнецы" и "Притворись моей женой" (в один год) и комедии "Папа-досвидос" впечатлили экспертов.
Кстати, "Такие разные близнецы" впервые за всю историю "Малины" побили рекорд, "победив" во всех номинациях: худший фильм года, женская роль (Адам Сэндлер), мужская роль второго плана (Аль Пачино) и женская роль второго плана (Дэвид Спейд).
Тройку антилидеров замыкает двухкратный обладатель "Золотого глобуса", "Эмми" и двух "Оскаров" Кевин Костнер.
Фонд "Золотой малины" отметил его картины "Робин Гуд: Принц воров" (хотя зрители оценили ленту по достоинству — чему свидетельством кассовые сборы), вестерн "Уайетт Эрп" и постапокалиптическую драму "Почтальон".
Тройку антилидеров замыкает двухкратный обладатель "Золотого глобуса", "Эмми" и двух "Оскаров" Кевин Костнер.
Фонд "Золотой малины" отметил его картины "Робин Гуд: Принц воров" (хотя зрители оценили ленту по достоинству — чему свидетельством кассовые сборы), вестерн "Уайетт Эрп" и постапокалиптическую драму "Почтальон".
Мадонна и тут лучшая! Правда, из худших. У поп-дивы больше всего "Малин" среди женщин — целых пять.
Картины "Шанхайский сюрприз", "Кто эта девчонка?", "Тело как улика", "Лучший друг" и "Унесенные" не убедили аудиторию в актерских способностях певицы и принесли ей антипремии.
Мадонна и тут лучшая! Правда, из худших. У поп-дивы больше всего "Малин" среди женщин — целых пять.
Картины "Шанхайский сюрприз", "Кто эта девчонка?", "Тело как улика", "Лучший друг" и "Унесенные" не убедили аудиторию в актерских способностях певицы и принесли ей антипремии.
Деми Мур в один год удостоилась титула худшей актрисы за два фильма — "Присяжная" и "Стриптиз", в котором их пару с Бёртом Рейнольдсом также признали ужасной.
Экспертам не понравилась и одна из самых узнаваемых ролей Мур в кино — "Солдат Джейн". Итог: семь номинаций и три "Малины".
Деми Мур в один год удостоилась титула худшей актрисы за два фильма — "Присяжная" и "Стриптиз", в котором их пару с Бёртом Рейнольдсом также признали ужасной.
Экспертам не понравилась и одна из самых узнаваемых ролей Мур в кино — "Солдат Джейн". Итог: семь номинаций и три "Малины".
В этой прекрасной компании оказалась и Шэрон Стоун с двумя пластмассовыми статуэтками.
Она, как и Мур, получила ягоду в один год за два фильма — "Специалиста" (где сыграла в паре со Сталлоне) и "На перепутье".
Вторую антинаграду ей принесла роль в сиквеле "Основного инстинкта" — долгожданном, но далеком от совершенства триллере про писательницу Кэтрин Трамелл.
В этой прекрасной компании оказалась и Шэрон Стоун с двумя пластмассовыми статуэтками.
Она, как и Мур, получила ягоду в один год за два фильма — "Специалиста" (где сыграла в паре со Сталлоне) и "На перепутье".
Вторую антинаграду ей принесла роль в сиквеле "Основного инстинкта" — долгожданном, но далеком от совершенства триллере про писательницу Кэтрин Трамелл.
У Линдси Лохан другой рекорд — одна "Малина" за две роли в одном фильме. В триллере "Я знаю, кто убил меня" она сыграла двух персонажей — Обри Флеминг и Дакоту Мосс.
Эта лента — один из лидеров по количеству антипремий: в 2008 году она удостоилась восьми ягод в девяти номинациях.
Но первый раз Линдси Лохан номинировали за роль в культовой комедии "Дрянные девчонки".
У Линдси Лохан другой рекорд — одна "Малина" за две роли в одном фильме. В триллере "Я знаю, кто убил меня" она сыграла двух персонажей — Обри Флеминг и Дакоту Мосс.
Эта лента — один из лидеров по количеству антипремий: в 2008 году она удостоилась восьми ягод в девяти номинациях.
Но первый раз Линдси Лохан номинировали за роль в культовой комедии "Дрянные девчонки".
Часто "Малину" получают зрительские хиты — так стало и с картиной "Сумерки. Сага. Новолуние".
В 2013 году ее номинировали на целых 11 антипремий, досталось, правда, только семь статуэток.
Но зато каких! "Худший фильм", Кристен Стюарт — женская роль, Тейлор Лотнер — мужская роль второго плана, а также экранный дуэт (Маккензи Фой и Тейлор Лотнер) и вообще весть актерский ансамбль. Спасибо, экспертам, они хотели спасти нас всех от вампиров.
Часто "Малину" получают зрительские хиты — так стало и с картиной "Сумерки. Сага. Новолуние".
В 2013 году ее номинировали на целых 11 антипремий, досталось, правда, только семь статуэток.
Но зато каких! "Худший фильм", Кристен Стюарт — женская роль, Тейлор Лотнер — мужская роль второго плана, а также экранный дуэт (Маккензи Фой и Тейлор Лотнер) и вообще весть актерский ансамбль. Спасибо, экспертам, они хотели спасти нас всех от вампиров.
В 2007 году впервые за историю премии главный антиприз за худшую картину присудили мультфильму "Эмоджи фильм".
Комедия режиссера Тони Леондиса рассказывает про эмоджи по имени Джин, который отправляется в путешествие по телефону подростка Алекса вместе с друзьями — Дай Пять и Джейлбрейк.
Проект не спасло даже то, что героев озвучили Джеймс Корден, Анна Фэрис, Кристина Агилера и Патрик Стюарт.
В 2007 году впервые за историю премии главный антиприз за худшую картину присудили мультфильму "Эмоджи фильм".
Комедия режиссера Тони Леондиса рассказывает про эмоджи по имени Джин, который отправляется в путешествие по телефону подростка Алекса вместе с друзьями — Дай Пять и Джейлбрейк.
Проект не спасло даже то, что героев озвучили Джеймс Корден, Анна Фэрис, Кристина Агилера и Патрик Стюарт.
Сильвестр Сталлоне — чемпион! У него 14 номинаций и четыре "Малины" за худшую мужскую роль.
Интересно, что премию актеру присуждали за персонажей, которые стали его "визитными карточками".
Это фильмы "Горный хрусталь"; "Рэмбо: Первая кровь, часть II" и "Рокки 4" (в один год), затем "Рэмбо 3" и "Стой! Или моя мама будет стрелять".
Похоже, что не все шутки актера и сценариста Адама Сэндлера смешные.
Его роли в фильмах "Большой папа", "Такие разные близнецы" и "Притворись моей женой" (в один год) и комедии "Папа-досвидос" впечатлили экспертов.
Кстати, "Такие разные близнецы" впервые за всю историю "Малины" побили рекорд, "победив" во всех номинациях: худший фильм года, женская роль (Адам Сэндлер), мужская роль второго плана (Аль Пачино) и женская роль второго плана (Дэвид Спейд).
Тройку антилидеров замыкает двухкратный обладатель "Золотого глобуса", "Эмми" и двух "Оскаров" Кевин Костнер.
Фонд "Золотой малины" отметил его картины "Робин Гуд: Принц воров" (хотя зрители оценили ленту по достоинству — чему свидетельством кассовые сборы), вестерн "Уайетт Эрп" и постапокалиптическую драму "Почтальон".
Мадонна и тут лучшая! Правда, из худших. У поп-дивы больше всего "Малин" среди женщин — целых пять.
Картины "Шанхайский сюрприз", "Кто эта девчонка?", "Тело как улика", "Лучший друг" и "Унесенные" не убедили аудиторию в актерских способностях певицы и принесли ей антипремии.
Деми Мур в один год удостоилась титула худшей актрисы за два фильма — "Присяжная" и "Стриптиз", в котором их пару с Бёртом Рейнольдсом также признали ужасной.
Экспертам не понравилась и одна из самых узнаваемых ролей Мур в кино — "Солдат Джейн". Итог: семь номинаций и три "Малины".
В этой прекрасной компании оказалась и Шэрон Стоун с двумя пластмассовыми статуэтками.
Она, как и Мур, получила ягоду в один год за два фильма — "Специалиста" (где сыграла в паре со Сталлоне) и "На перепутье".
Вторую антинаграду ей принесла роль в сиквеле "Основного инстинкта" — долгожданном, но далеком от совершенства триллере про писательницу Кэтрин Трамелл.
У Линдси Лохан другой рекорд — одна "Малина" за две роли в одном фильме. В триллере "Я знаю, кто убил меня" она сыграла двух персонажей — Обри Флеминг и Дакоту Мосс.
Эта лента — один из лидеров по количеству антипремий: в 2008 году она удостоилась восьми ягод в девяти номинациях.
Но первый раз Линдси Лохан номинировали за роль в культовой комедии "Дрянные девчонки".
Часто "Малину" получают зрительские хиты — так стало и с картиной "Сумерки. Сага. Новолуние".
В 2013 году ее номинировали на целых 11 антипремий, досталось, правда, только семь статуэток.
Но зато каких! "Худший фильм", Кристен Стюарт — женская роль, Тейлор Лотнер — мужская роль второго плана, а также экранный дуэт (Маккензи Фой и Тейлор Лотнер) и вообще весть актерский ансамбль. Спасибо, экспертам, они хотели спасти нас всех от вампиров.
В 2007 году впервые за историю премии главный антиприз за худшую картину присудили мультфильму "Эмоджи фильм".
Комедия режиссера Тони Леондиса рассказывает про эмоджи по имени Джин, который отправляется в путешествие по телефону подростка Алекса вместе с друзьями — Дай Пять и Джейлбрейк.
Проект не спасло даже то, что героев озвучили Джеймс Корден, Анна Фэрис, Кристина Агилера и Патрик Стюарт.