Названы претенденты на "Золотую малину"

© Columbia Pictures, Broken Road Productions, Happy Madison Productions, 2012

Похоже, что не все шутки актера и сценариста Адама Сэндлера смешные.

Его роли в фильмах "Большой папа", "Такие разные близнецы" и "Притворись моей женой" (в один год) и комедии "Папа-досвидос" впечатлили экспертов.

Кстати, "Такие разные близнецы" впервые за всю историю "Малины" побили рекорд, "победив" во всех номинациях: худший фильм года, женская роль (Адам Сэндлер), мужская роль второго плана (Аль Пачино) и женская роль второго плана (Дэвид Спейд).