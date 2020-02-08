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Искусство
Культура
2020-02-08T10:09+0300
https://ria.ru/20200208/1564428826.html
Названы претенденты на "Золотую малину"
https://cdn23.img.ria.ru/images/135888/60/1358886031_0:90:3777:2215_1036x0_80_0_0_e16ddccd9771091ad2e9689b517c6cde.jpg
РИА Новости

Названы претенденты на "Золотую малину"

10:09 08.02.2020
1487
© AFP 2020 / Robin BeckПремия "Золотая малина"
Премия Золотая малина
© AFP 2020 / Robin Beck
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Мюзикл "Кошки", сиквел "Рэмбо: последняя кровь" и триллер "Фанат" номинированы на антипремию "Золотая малина" (Razzies Award) в категории "Худший фильм года", претендующий на "Оскар" фильм "Джокер" выдвинут на "Золотую малину" за жестокость, сообщили организаторы в субботу.
"Золотая малина" вручается в девяти категориях за актерские работы, режиссуру, сценарии, ремейк и "худшую" картину года. На звание "худшего фильма года" по итогам киносезона также представлены "Призраки Шерон Тейт" и "Мэдея на похоронах".
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Десять лучших зарубежных фильмов 2019 года
В числе номинантов за худшее актерское исполнение в этом году на "Золотую малину" претендуют Силвестер Сталоне за "атаку на чувства и интеллект" зрителей в кровавом сиквеле "Рэмбо", Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор ("Хэллбой"), Мэттью Макконахи ("Миссия "Сиренити") и Джон Траволта ("Фанат").
В категорию "худшая актриса" в этом году попали Хилари Даф ("Призраки ШэронТейт"), Энн Хэтэуэй ("Отпетые мошенницы" и "Миссия "Сиренити"), Франческа Хэйуорд ("Кошки"), Тайлер Перри ("Мэдея на похоронах") и Ребел Уилсон ("Мошенницы").
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В режиссерской и сценаристкой категориях на награду претендует создатель "Кошек" Том Хупер, а сам мюзикл также получил сразу две номинации за худший актерский дуэт.
Номинантов "Золотой малины" объявили накануне вручения награды киноакадемии США "Оскар" и, что примечательно, фильм "Джокер", претендующий на "Оскар" в категории "Лучшая картина года", заработал номинацию на "Золотую малину" в категории "Наибольшее пренебрежение к человеческой жизни и частной собственности".
Кто из лучших — самый худший? Лидеры "Золотой малины"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сильвестр Сталлоне — чемпион! У него 14 номинаций и четыре "Малины" за худшую мужскую роль.

Интересно, что премию актеру присуждали за персонажей, которые стали его "визитными карточками".

Это фильмы "Горный хрусталь"; "Рэмбо: Первая кровь, часть II" и "Рокки 4" (в один год), затем "Рэмбо 3" и "Стой! Или моя мама будет стрелять".

Актер, режиссер Сильвестр Сталлоне на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
1 из 9

Сильвестр Сталлоне — чемпион! У него 14 номинаций и четыре "Малины" за худшую мужскую роль.

Интересно, что премию актеру присуждали за персонажей, которые стали его "визитными карточками".

Это фильмы "Горный хрусталь"; "Рэмбо: Первая кровь, часть II" и "Рокки 4" (в один год), затем "Рэмбо 3" и "Стой! Или моя мама будет стрелять".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Columbia Pictures, Broken Road Productions, Happy Madison Productions, 2012

Похоже, что не все шутки актера и сценариста Адама Сэндлера смешные.

Его роли в фильмах "Большой папа", "Такие разные близнецы" и "Притворись моей женой" (в один год) и комедии "Папа-досвидос" впечатлили экспертов.

Кстати, "Такие разные близнецы" впервые за всю историю "Малины" побили рекорд, "победив" во всех номинациях: худший фильм года, женская роль (Адам Сэндлер), мужская роль второго плана (Аль Пачино) и женская роль второго плана (Дэвид Спейд).

Адам Сэндлер в фильме Такие разные близнецы
2 из 9

Похоже, что не все шутки актера и сценариста Адама Сэндлера смешные.

Его роли в фильмах "Большой папа", "Такие разные близнецы" и "Притворись моей женой" (в один год) и комедии "Папа-досвидос" впечатлили экспертов.

Кстати, "Такие разные близнецы" впервые за всю историю "Малины" побили рекорд, "победив" во всех номинациях: худший фильм года, женская роль (Адам Сэндлер), мужская роль второго плана (Аль Пачино) и женская роль второго плана (Дэвид Спейд).

© Columbia Pictures, Broken Road Productions, Happy Madison Productions, 2012
© AFP 2020 / Getty Images/ Tommaso Boddi

Тройку антилидеров замыкает двухкратный обладатель "Золотого глобуса", "Эмми" и двух "Оскаров" Кевин Костнер.

Фонд "Золотой малины" отметил его картины "Робин Гуд: Принц воров" (хотя зрители оценили ленту по достоинству — чему свидетельством кассовые сборы), вестерн "Уайетт Эрп" и постапокалиптическую драму "Почтальон".

Актер Кевин Костнер
3 из 9

Тройку антилидеров замыкает двухкратный обладатель "Золотого глобуса", "Эмми" и двух "Оскаров" Кевин Костнер.

Фонд "Золотой малины" отметил его картины "Робин Гуд: Принц воров" (хотя зрители оценили ленту по достоинству — чему свидетельством кассовые сборы), вестерн "Уайетт Эрп" и постапокалиптическую драму "Почтальон".

© AFP 2020 / Getty Images/ Tommaso Boddi
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

Мадонна и тут лучшая! Правда, из худших. У поп-дивы больше всего "Малин" среди женщин — целых пять.

Картины "Шанхайский сюрприз", "Кто эта девчонка?", "Тело как улика", "Лучший друг" и "Унесенные" не убедили аудиторию в актерских способностях певицы и принесли ей антипремии.

Певица Мадонна
4 из 9

Мадонна и тут лучшая! Правда, из худших. У поп-дивы больше всего "Малин" среди женщин — целых пять.

Картины "Шанхайский сюрприз", "Кто эта девчонка?", "Тело как улика", "Лучший друг" и "Унесенные" не убедили аудиторию в актерских способностях певицы и принесли ей антипремии.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© AFP 2020 / Valerie Macon

Деми Мур в один год удостоилась титула худшей актрисы за два фильма — "Присяжная" и "Стриптиз", в котором их пару с Бёртом Рейнольдсом также признали ужасной.

Экспертам не понравилась и одна из самых узнаваемых ролей Мур в кино — "Солдат Джейн". Итог: семь номинаций и три "Малины".

Актриса Деми Мур
5 из 9

Деми Мур в один год удостоилась титула худшей актрисы за два фильма — "Присяжная" и "Стриптиз", в котором их пару с Бёртом Рейнольдсом также признали ужасной.

Экспертам не понравилась и одна из самых узнаваемых ролей Мур в кино — "Солдат Джейн". Итог: семь номинаций и три "Малины".

© AFP 2020 / Valerie Macon
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

В этой прекрасной компании оказалась и Шэрон Стоун с двумя пластмассовыми статуэтками.

Она, как и Мур, получила ягоду в один год за два фильма — "Специалиста" (где сыграла в паре со Сталлоне) и "На перепутье".

Вторую антинаграду ей принесла роль в сиквеле "Основного инстинкта" — долгожданном, но далеком от совершенства триллере про писательницу Кэтрин Трамелл.

Актриса Шэрон Стоун
6 из 9

В этой прекрасной компании оказалась и Шэрон Стоун с двумя пластмассовыми статуэтками.

Она, как и Мур, получила ягоду в один год за два фильма — "Специалиста" (где сыграла в паре со Сталлоне) и "На перепутье".

Вторую антинаграду ей принесла роль в сиквеле "Основного инстинкта" — долгожданном, но далеком от совершенства триллере про писательницу Кэтрин Трамелл.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© 360 Pictures, 2007

У Линдси Лохан другой рекорд — одна "Малина" за две роли в одном фильме. В триллере "Я знаю, кто убил меня" она сыграла двух персонажей — Обри Флеминг и Дакоту Мосс.

Эта лента — один из лидеров по количеству антипремий: в 2008 году она удостоилась восьми ягод в девяти номинациях.

Но первый раз Линдси Лохан номинировали за роль в культовой комедии "Дрянные девчонки".

Линдси Лохан в фильме Я знаю, кто убил меня
7 из 9

У Линдси Лохан другой рекорд — одна "Малина" за две роли в одном фильме. В триллере "Я знаю, кто убил меня" она сыграла двух персонажей — Обри Флеминг и Дакоту Мосс.

Эта лента — один из лидеров по количеству антипремий: в 2008 году она удостоилась восьми ягод в девяти номинациях.

Но первый раз Линдси Лохан номинировали за роль в культовой комедии "Дрянные девчонки".

© 360 Pictures, 2007
© Summit Entertainment (2009)

Часто "Малину" получают зрительские хиты — так стало и с картиной "Сумерки. Сага. Новолуние".

В 2013 году ее номинировали на целых 11 антипремий, досталось, правда, только семь статуэток.

Но зато каких! "Худший фильм", Кристен Стюарт — женская роль, Тейлор Лотнер — мужская роль второго плана, а также экранный дуэт (Маккензи Фой и Тейлор Лотнер) и вообще весть актерский ансамбль. Спасибо, экспертам, они хотели спасти нас всех от вампиров.

Кадр из фильма Сумерки. Сага. Новолуние
8 из 9

Часто "Малину" получают зрительские хиты — так стало и с картиной "Сумерки. Сага. Новолуние".

В 2013 году ее номинировали на целых 11 антипремий, досталось, правда, только семь статуэток.

Но зато каких! "Худший фильм", Кристен Стюарт — женская роль, Тейлор Лотнер — мужская роль второго плана, а также экранный дуэт (Маккензи Фой и Тейлор Лотнер) и вообще весть актерский ансамбль. Спасибо, экспертам, они хотели спасти нас всех от вампиров.

© Summit Entertainment (2009)
© Columbia Pictures, 2017

В 2007 году впервые за историю премии главный антиприз за худшую картину присудили мультфильму "Эмоджи фильм".

Комедия режиссера Тони Леондиса рассказывает про эмоджи по имени Джин, который отправляется в путешествие по телефону подростка Алекса вместе с друзьями — Дай Пять и Джейлбрейк.

Проект не спасло даже то, что героев озвучили Джеймс Корден, Анна Фэрис, Кристина Агилера и Патрик Стюарт.

Мультфильм Эмоджи фильм
9 из 9

В 2007 году впервые за историю премии главный антиприз за худшую картину присудили мультфильму "Эмоджи фильм".

Комедия режиссера Тони Леондиса рассказывает про эмоджи по имени Джин, который отправляется в путешествие по телефону подростка Алекса вместе с друзьями — Дай Пять и Джейлбрейк.

Проект не спасло даже то, что героев озвучили Джеймс Корден, Анна Фэрис, Кристина Агилера и Патрик Стюарт.

© Columbia Pictures, 2017
1 из 9

Сильвестр Сталлоне — чемпион! У него 14 номинаций и четыре "Малины" за худшую мужскую роль.

Интересно, что премию актеру присуждали за персонажей, которые стали его "визитными карточками".

Это фильмы "Горный хрусталь"; "Рэмбо: Первая кровь, часть II" и "Рокки 4" (в один год), затем "Рэмбо 3" и "Стой! Или моя мама будет стрелять".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 9

Похоже, что не все шутки актера и сценариста Адама Сэндлера смешные.

Его роли в фильмах "Большой папа", "Такие разные близнецы" и "Притворись моей женой" (в один год) и комедии "Папа-досвидос" впечатлили экспертов.

Кстати, "Такие разные близнецы" впервые за всю историю "Малины" побили рекорд, "победив" во всех номинациях: худший фильм года, женская роль (Адам Сэндлер), мужская роль второго плана (Аль Пачино) и женская роль второго плана (Дэвид Спейд).

© Columbia Pictures, Broken Road Productions, Happy Madison Productions, 2012
3 из 9

Тройку антилидеров замыкает двухкратный обладатель "Золотого глобуса", "Эмми" и двух "Оскаров" Кевин Костнер.

Фонд "Золотой малины" отметил его картины "Робин Гуд: Принц воров" (хотя зрители оценили ленту по достоинству — чему свидетельством кассовые сборы), вестерн "Уайетт Эрп" и постапокалиптическую драму "Почтальон".

© AFP 2020 / Getty Images/ Tommaso Boddi
4 из 9

Мадонна и тут лучшая! Правда, из худших. У поп-дивы больше всего "Малин" среди женщин — целых пять.

Картины "Шанхайский сюрприз", "Кто эта девчонка?", "Тело как улика", "Лучший друг" и "Унесенные" не убедили аудиторию в актерских способностях певицы и принесли ей антипремии.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
5 из 9

Деми Мур в один год удостоилась титула худшей актрисы за два фильма — "Присяжная" и "Стриптиз", в котором их пару с Бёртом Рейнольдсом также признали ужасной.

Экспертам не понравилась и одна из самых узнаваемых ролей Мур в кино — "Солдат Джейн". Итог: семь номинаций и три "Малины".

© AFP 2020 / Valerie Macon
6 из 9

В этой прекрасной компании оказалась и Шэрон Стоун с двумя пластмассовыми статуэтками.

Она, как и Мур, получила ягоду в один год за два фильма — "Специалиста" (где сыграла в паре со Сталлоне) и "На перепутье".

Вторую антинаграду ей принесла роль в сиквеле "Основного инстинкта" — долгожданном, но далеком от совершенства триллере про писательницу Кэтрин Трамелл.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
7 из 9

У Линдси Лохан другой рекорд — одна "Малина" за две роли в одном фильме. В триллере "Я знаю, кто убил меня" она сыграла двух персонажей — Обри Флеминг и Дакоту Мосс.

Эта лента — один из лидеров по количеству антипремий: в 2008 году она удостоилась восьми ягод в девяти номинациях.

Но первый раз Линдси Лохан номинировали за роль в культовой комедии "Дрянные девчонки".

© 360 Pictures, 2007
8 из 9

Часто "Малину" получают зрительские хиты — так стало и с картиной "Сумерки. Сага. Новолуние".

В 2013 году ее номинировали на целых 11 антипремий, досталось, правда, только семь статуэток.

Но зато каких! "Худший фильм", Кристен Стюарт — женская роль, Тейлор Лотнер — мужская роль второго плана, а также экранный дуэт (Маккензи Фой и Тейлор Лотнер) и вообще весть актерский ансамбль. Спасибо, экспертам, они хотели спасти нас всех от вампиров.

© Summit Entertainment (2009)
9 из 9

В 2007 году впервые за историю премии главный антиприз за худшую картину присудили мультфильму "Эмоджи фильм".

Комедия режиссера Тони Леондиса рассказывает про эмоджи по имени Джин, который отправляется в путешествие по телефону подростка Алекса вместе с друзьями — Дай Пять и Джейлбрейк.

Проект не спасло даже то, что героев озвучили Джеймс Корден, Анна Фэрис, Кристина Агилера и Патрик Стюарт.

© Columbia Pictures, 2017
Единственной "нестыдной" номинацией "Золотой малины" считается категория "Возрождение" (Redeemer Award), в которой отмечают бывших обладателей премии, доказавших в минувшем сезоне свою профессиональную пригодность и "вновь завоевавших уважение". В этом году на награду в этой категории претендуют Эдди Мерфи за "Меня зовут Долемайт", Киану Ривз ("Джон Уик", "История игрушек – 4"), Адам Сэндлер ("Неограненные драгоценности"), Дженифер Лопез ("Стриптизерши"), Уилл Смит ("Алладин").
Победители антипремии будут объявлены на 40-й церемонии вручения награды, дату проведения которой пока не называют. Впервые, как ранее сообщили организаторы, она будет показана в прямом эфире на канале Comedy Dynamics Network.
Oscar Bait
Вчера, 19:54Культура
В погоне за "Оскаром"
140014
Обсудить 1
КультураЗолотая малина (премия)Оскар (премия)
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