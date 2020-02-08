В Таиланде подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом

"Мы зафиксировали еще семь случаев заражения коронавирусом, так что теперь у нас 32 зараженных, 9 из которых уже выздоровели и выписаны из больниц", - сообщил журналистам Сайвонг.

"Ближайшие родственники и люди, входившие в контакт с больными в последние две недели, помещены в карантин и проходят обследование на наличие коронавируса", - сказал он.

Еще четыре новых пациента – туристы из Китая, причем трое из них – родственники одного из пациентов с выявленным ранее коронавирусом, который входил в число ранее диагностированных 25 человек и находится на лечении в одной из инфекционных больниц. Эти трое граждан КНР находились в карантине, когда у них был выявлен коронавирус. Четвертый китайский турист сам обратился за помощью в больницу, когда у него проявились симптомы простуды, рассказал Сайвонг.