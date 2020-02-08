Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Облачная погода, без осадков ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице от минус 6 до минус 8 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Переменная облачность, без осадков, днём в Москве минус 6 - минус 8, по области минус 5 - минус 10 градусов", - сказал Леус.
Синоптик также отметил, что ветер западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повышается и к вечеру составит 753 миллиметра ртутного столба.
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