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В Москве минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму
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РИА Новости

В Москве минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму

09:22 08.02.2020 (обновлено: 15:37 08.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ночь на субботу в Москве стала самой морозной с начала зимы, в пятницу температура воздуха впервые соответствовала климатической норме, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала зимы, в Москве по данным на 08:00 — минус 14,7 градуса", — сказал Леус.

Мужчина идет по улице во время снежной метели в Нур-Султане.
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Он добавил, что это еще не окончательная температура, показания к 09:00 могут быть еще ниже.
"По области холоднее всего было в Клину, на 06:00 было минус 18,8 градуса",— сказал Леус.
Он также отметил, что в пятницу температура воздуха впервые за всю зиму соответствовала климатической норме.

"Вчера у нас был первый с начала холодного сезона день, когда температура воздуха точно соответствовала климатической норме. Можно сказать, что в Москве прервалась рекордно длинная положительная температурная аномалия, которая наблюдалась с 27 ноября прошлого года, то есть 72 дня среднесуточная температура была выше климатической нормы", — сказал Леус.

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Михаил ЛеусЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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