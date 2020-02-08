В Москве минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму

"Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала зимы, в Москве по данным на 08:00 — минус 14,7 градуса", — сказал Леус.
Он добавил, что это еще не окончательная температура, показания к 09:00 могут быть еще ниже.
"По области холоднее всего было в Клину, на 06:00 было минус 18,8 градуса",— сказал Леус.
Он также отметил, что в пятницу температура воздуха впервые за всю зиму соответствовала климатической норме.
"Вчера у нас был первый с начала холодного сезона день, когда температура воздуха точно соответствовала климатической норме. Можно сказать, что в Москве прервалась рекордно длинная положительная температурная аномалия, которая наблюдалась с 27 ноября прошлого года, то есть 72 дня среднесуточная температура была выше климатической нормы", — сказал Леус.