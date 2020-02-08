В Москве минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму

"Вчера у нас был первый с начала холодного сезона день, когда температура воздуха точно соответствовала климатической норме. Можно сказать, что в Москве прервалась рекордно длинная положительная температурная аномалия, которая наблюдалась с 27 ноября прошлого года, то есть 72 дня среднесуточная температура была выше климатической нормы", — сказал Леус.