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Власти рассказали о состоянии эвакуированных из Китая россиянах
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РИА Новости

Власти рассказали о состоянии эвакуированных из Китая россиянах

09:06 08.02.2020 (обновлено: 14:38 08.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКарантинная зона
Карантинная зона
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Карантинная зона. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Граждане, эвакуированные из КНР, где распространяется коронавирус, в санаторий под Тюменью, чувствуют себя хорошо, температура у них не поднималась, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
"Ночь прошла спокойно, все чувствуют себя хорошо. Ни у тех, кто в санатории на карантине, ни у тех, кто находится в инфекционной больнице, температуры нет", – приводятся слова Куликовой в сообщении оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Вчера, 11:38
Посол рассказал, как вывезенные из Уханя россияне живут в карантине
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что граждане России и других государств, которые изъявили желание их-за ситуации с коронавирусом покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.
Скорость распространения нового коронавируса
14:35
Скорость распространения нового коронавируса
910100
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваВОЗКитайТюменская областьРоссияУханьОбщество
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