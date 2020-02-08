Власти рассказали о состоянии эвакуированных из Китая россиянах

"Ночь прошла спокойно, все чувствуют себя хорошо. Ни у тех, кто в санатории на карантине, ни у тех, кто находится в инфекционной больнице, температуры нет", – приводятся слова Куликовой в сообщении оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.