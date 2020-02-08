Власти рассказали о состоянии эвакуированных из Китая россиянах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Граждане, эвакуированные из КНР, где распространяется коронавирус, в санаторий под Тюменью, чувствуют себя хорошо, температура у них не поднималась, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
"Ночь прошла спокойно, все чувствуют себя хорошо. Ни у тех, кто в санатории на карантине, ни у тех, кто находится в инфекционной больнице, температуры нет", – приводятся слова Куликовой в сообщении оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что граждане России и других государств, которые изъявили желание их-за ситуации с коронавирусом покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.