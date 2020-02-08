В Китае опубликовали статистику по заболеванию коронавирусом за неделю

ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Пневмония, вызванная Пневмония, вызванная новым типом коронавируса , продолжает беспокоить весь мир, несмотря на то что в последние дни статистика дает надежду на улучшение ситуации.

По последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, на полночь 7 февраля число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены свыше 34,5 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2050. Днем ранее официально сообщалось о 31,1 тысячи заболевших и 636 умерших.

Судя по ежедневной статистике этой недели, растут все показатели, а единственным положительным моментом остается число выписанных из больниц и то, что за сутки пока выявляют не более четырех тысяч случаев заражения.

Число новых подтвержденных случаев заболевания с 3 по 7 февраля то росло, то падало: 3 февраля выявили 3235 случаев, из них 2345 — в провинции Хубэй, 4 февраля — 3887 (3156 — в Хубэе), 5 февраля — 3694 (2987), 6 февраля — 3143 (2447), а 7 февраля — 3399 (2841).

С каждым днем растет и число выздоровевших по всему Китаю и особенно в провинции Хубэй — эпицентре заражения. Так, 3 февраля из больниц выписали 157 человек (в Хубэе — 101), 4 февраля — 262 (125), 5 февраля — 261 (113), 6 февраля — 387 (184), 7 февраля — 510 (298).

Число жертв за это время только росло: 3 февраля скончались 64 человека, все в провинции Хубэй, 4 февраля — 65, также все в Хубэе, 5 февраля — 73, из них 70 в Хубэе и по одному в Тяньцзине, провинциях Хэйлунцзян и Гуйчжоу, столько же умерли 6 февраля: 64 — в Хубэе, по одному — в провинциях Гуандун, Хэнань, Хайнань, Цзилинь, 7 февраля — 86, из них в Хубэе — 81, двое в провинции Хэйлунцзян, по одному в Пекине и в провинциях Хэнань и Ганьсу.

При этом вызывает озабоченность стремительный рост числа тяжелобольных: если за 3 февраля по всей стране зарегистрировали 492 новых тяжелобольных (в Хубэе — 442), а 4 февраля эта цифра составила 431 (377), то с 5 февраля динамика явно пошла вверх — 640 (564), 6 февраля — 962 (918), а за 7 февраля — уже 1280 (1193).