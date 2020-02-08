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В Китае американец умер от коронавируса
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РИА Новости

В Китае американец умер от коронавируса

08:19 08.02.2020 (обновлено: 14:38 08.02.2020)
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© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Знак коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Гражданин США скончался в китайском Ухане из-за нового типа коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.
По данным издания, американцу было около 60 лет, он умер в четверг.
"Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи с этой утратой", - заявил представитель посольства, который отметил, что дипломатическое представительство не предоставляет более подробный комментарий из уважения к частной жизни семьи.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.
Скорость распространения нового коронавируса
14:35
Скорость распространения нового коронавируса
20772528
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаВОЗКитайУханьСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну теперь ждем, когда американцы "неожиданно" откроют вакцину против вируса. А то уже свои граждане начали умирать, а они-то рассчитывали, что вирус запустили только против Китая.
8 февраля, 08:40
Artemii ART
900001
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