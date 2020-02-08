В Китае американец умер от коронавируса

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Гражданин США скончался в китайском Ухане из-за нового типа коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.
По данным издания, американцу было около 60 лет, он умер в четверг.
"Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи с этой утратой", - заявил представитель посольства, который отметил, что дипломатическое представительство не предоставляет более подробный комментарий из уважения к частной жизни семьи.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.