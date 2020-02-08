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В Ашхабаде эксперты обсудили развитие научного партнерства на Каспии
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РИА Новости

В Ашхабаде эксперты обсудили развитие научного партнерства на Каспии

08:13 08.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАшхабад
Ашхабад
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ашхабад. Архивное фото
АШХАБАД, 8 фев - РИА Новости. Представители прикаспийских государств обсудили в Ашхабаде проект соглашения о сотрудничестве в сфере научных исследований в Каспийском море, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Переговоры экспертов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана организованы МИД Туркменистана, министерством образования и Институтом Каспийского моря.
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Главное темой нынешних переговоров представителей прикаспийских государств стала имплементация ключевых положений международных договоров в проект обсуждаемого соглашения. Стороны высказали свои подходы к развитию правовой базы сотрудничества прибрежных стран в сфере проведения научных работ в Каспийском море, включая мониторинг и анализ природных и антропогенных факторов.
На встрече было подчеркнуто, что составной частью многопланового взаимодействия прикаспийских стран являются связи между академическими кругами и ведущими научно-исследовательскими учреждениями. На переговорах было подчеркнуто, что принятие нового соглашения станет важным шагом на пути решения актуальных проблем хозяйственной деятельности на Каспии и обеспечения экологической защиты этого уникального водоема.
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Каспийское мореМИД ТуркменистанаСНГРоссияИранАзербайджанВ мире
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