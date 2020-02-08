В Ашхабаде эксперты обсудили развитие научного партнерства на Каспии

Главное темой нынешних переговоров представителей прикаспийских государств стала имплементация ключевых положений международных договоров в проект обсуждаемого соглашения. Стороны высказали свои подходы к развитию правовой базы сотрудничества прибрежных стран в сфере проведения научных работ в Каспийском море, включая мониторинг и анализ природных и антропогенных факторов.

На встрече было подчеркнуто, что составной частью многопланового взаимодействия прикаспийских стран являются связи между академическими кругами и ведущими научно-исследовательскими учреждениями. На переговорах было подчеркнуто, что принятие нового соглашения станет важным шагом на пути решения актуальных проблем хозяйственной деятельности на Каспии и обеспечения экологической защиты этого уникального водоема.