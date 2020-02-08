В Китае умер японец, у которого подозревали коронавирус

ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Гражданин Японии, госпитализированный с тяжелой формой пневмонии в китайском городе Ухань, где распространяется коронавирус нового типа, скончался, сообщает японский МИД.
"По данным китайских медиков, была высокая вероятность заражения этого гражданина Японии новым типом коронавируса, но точно установить это представлялось затруднительным, поэтому причиной смерти названа вирусная пневмония", - говорится в сообщении ведомства.
Если факт заражения подтвердится, это станет первым случаем гибели японца от коронавируса.
"Правительство выражает глубокие соболезнования семье усопшего", - подчеркнули в МИД Японии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV