В Китае умер японец, у которого подозревали коронавирус

"По данным китайских медиков, была высокая вероятность заражения этого гражданина Японии новым типом коронавируса, но точно установить это представлялось затруднительным, поэтому причиной смерти названа вирусная пневмония", - говорится в сообщении ведомства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.