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2020-02-08T07:26+0300
https://ria.ru/20200208/1564426812.html
В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

07:26 08.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖители и ополченцы в ЛНР
Жители и ополченцы в ЛНР
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Жители и ополченцы в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
"За 7 февраля 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сообщили в представительстве ЛНР.
По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из арторудий калибром 122 миллиметра по подконтрольному ЛНР Золотому-5.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - заявили в представительстве ЛНР.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 22:43
В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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