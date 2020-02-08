В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
"За 7 февраля 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сообщили в представительстве ЛНР.
По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из арторудий калибром 122 миллиметра по подконтрольному ЛНР Золотому-5.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - заявили в представительстве ЛНР.