В Чите ввели режим повышенной готовности из-за вспышки ОРВИ и гриппа

"Режим позволит более эффективно осуществлять профилактические меры на территории городского округа, осуществлять контроль за эпидемиологической ситуацией. По распоряжению ситуационного центра дополнительной санитарной обработке подвергается общественный транспорт, помещения в учреждениях культуры, здравоохранения, в иных местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Чите в целом превышен вдвое, в том числе в 2,9 раза - среди школьников. Сейчас во всех школах города действует карантин, а массовые мероприятия отменены.
6 февраля, 10:36В Крыму заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог