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В Чите ввели режим повышенной готовности из-за вспышки ОРВИ и гриппа
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РИА Новости

В Чите ввели режим повышенной готовности из-за вспышки ОРВИ и гриппа

07:17 08.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита с Титовской сопки
Вид на город Чита с Титовской сопки
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Вид на город Чита с Титовской сопки. Архивное фото
ЧИТА, 8 фев - РИА Новости. Администрация Читы ввела режим повышенной готовности из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
"Режим позволит более эффективно осуществлять профилактические меры на территории городского округа, осуществлять контроль за эпидемиологической ситуацией. По распоряжению ситуационного центра дополнительной санитарной обработке подвергается общественный транспорт, помещения в учреждениях культуры, здравоохранения, в иных местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Чите в целом превышен вдвое, в том числе в 2,9 раза - среди школьников. Сейчас во всех школах города действует карантин, а массовые мероприятия отменены.
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РоспотребнадзорЗабайкальский крайЧита
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