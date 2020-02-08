В Чите ввели режим повышенной готовности из-за вспышки ОРВИ и гриппа

"Режим позволит более эффективно осуществлять профилактические меры на территории городского округа, осуществлять контроль за эпидемиологической ситуацией. По распоряжению ситуационного центра дополнительной санитарной обработке подвергается общественный транспорт, помещения в учреждениях культуры, здравоохранения, в иных местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.