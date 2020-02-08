Эксперт из Мексики оценил значение визита Лаврова

МЕХИКО, 8 фев - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел России и Мексики способствует установлению баланса сил в регионе и укреплению суверенитета Мексики, заявила РИА Новости Ана Тереса Гутиеррес Дель Сид, доктор наук в области международных отношений, профессор Национального автономного университета Мексики.
"Встреча министров иностранных дел России и Мексики и шаги в сторону углубления двусторонних отношений помогут Мексике вести более независимую, суверенную политику в целом", - считает Гутиеррес.
Как пояснил профессор Центра международных исследований в Колледже Мехико, заведующий кафедрой "Новая Россия" Умберто Гарса, со времен холодной войны Мексика и Латинская Америка в целом рассматривают партнерские связи с СССР и Россией как способ усилить свои позиции в отношениях с региональным лидером - США - ввиду непрекращающегося политического давления с их стороны.
Гутиеррес в свою очередь добавила, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Мексику поможет сбалансировать международные отношения в регионе и уравновесить политику США, которые продолжают рассматривать международные отношения через призму доктрины Монро столетней давности.
Рабочая поездка Лаврова в Мексику прошла в юбилейный год - 130 лет назад (11 декабря 1890 года) между странами были установлены дипломатические отношения, и в российском МИД подчеркнули, что переговоры в Мехико с министром иностранных дел Марсело Эбрардом призваны активизировать как политический диалог, так и экономическое сотрудничество.