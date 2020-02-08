Эксперт из Мексики оценил значение визита Лаврова

"Встреча министров иностранных дел России и Мексики и шаги в сторону углубления двусторонних отношений помогут Мексике вести более независимую, суверенную политику в целом", - считает Гутиеррес.

Рабочая поездка Лаврова в Мексику прошла в юбилейный год - 130 лет назад (11 декабря 1890 года) между странами были установлены дипломатические отношения, и в российском МИД подчеркнули, что переговоры в Мехико с министром иностранных дел Марсело Эбрардом призваны активизировать как политический диалог, так и экономическое сотрудничество.