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Эксперт из Мексики оценил значение визита Лаврова
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РИА Новости

Эксперт из Мексики оценил значение визита Лаврова

07:14 08.02.2020 (обновлено: 07:36 08.02.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард во время рабочего ланча
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард во время рабочего ланча
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард во время рабочего ланча
МЕХИКО, 8 фев - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел России и Мексики способствует установлению баланса сил в регионе и укреплению суверенитета Мексики, заявила РИА Новости Ана Тереса Гутиеррес Дель Сид, доктор наук в области международных отношений, профессор Национального автономного университета Мексики.
"Встреча министров иностранных дел России и Мексики и шаги в сторону углубления двусторонних отношений помогут Мексике вести более независимую, суверенную политику в целом", - считает Гутиеррес.
Как пояснил профессор Центра международных исследований в Колледже Мехико, заведующий кафедрой "Новая Россия" Умберто Гарса, со времен холодной войны Мексика и Латинская Америка в целом рассматривают партнерские связи с СССР и Россией как способ усилить свои позиции в отношениях с региональным лидером - США - ввиду непрекращающегося политического давления с их стороны.
Гутиеррес в свою очередь добавила, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Мексику поможет сбалансировать международные отношения в регионе и уравновесить политику США, которые продолжают рассматривать международные отношения через призму доктрины Монро столетней давности.
Рабочая поездка Лаврова в Мексику прошла в юбилейный год - 130 лет назад (11 декабря 1890 года) между странами были установлены дипломатические отношения, и в российском МИД подчеркнули, что переговоры в Мехико с министром иностранных дел Марсело Эбрардом призваны активизировать как политический диалог, так и экономическое сотрудничество.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 01:43
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Латинская АмерикаСергей ЛавровМексикаРоссияСШАВ мире
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