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СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
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РИА Новости

СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей

06:46 08.02.2020
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© AP Photo / J. David AkeЗдание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США прекратило антитрестовое расследование против автопроизводителей Ford, Honda, BMW и Volkswagen, начатое из-за их договоренностей о стандартах выхлопов со штатом Калифорния, сообщила газета Wall Street Journal.
Между федеральными властями и Калифорнией идут споры о том, насколько экологически чистыми должны быть автомобили. Калифорния имеет по законодательству 1970-х годов право устанавливать собственные стандарты выбросов. Пользуясь этим, крупнейший по населению штат де-факто может диктовать автопроизводителям более строгие экологические стандарты, ссылаясь на необходимость защищать окружающую среду.
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Администрация Дональда Трампа при этом добивается ослабления этих стандартов - по ее заявлениям, для снижения бремени для автопроизводителей. Когда четыре автомобильных концерна договорились с Калифорнией в 2019 году о стандартах выхлопов, это вызвало гнев администрации. Вскоре после этого против компаний было начато расследование по предполагаемому сговору.
Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом приветствовал решение. По его заявлению, расследование республиканской администрации было "профанацией", направленной на предотвращение более строгих стандартов выхлопов. Ньюсом назвал прекращение расследования "большим поражением" Трампа, который, по его словам, пытается использовать федеральные учреждения в качестве оружия против своих противников.
Представители минюста ранее отрицали наличие какой-либо политической подоплеки в расследовании.
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VolkswagenBMW (автомобиль)Дональд ТрампМинистерство юстиции СШААдминистрация президента СШАVolkswagen GroupFord MotorHonda MotorКалифорнияСШАВ мире
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