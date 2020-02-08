СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей

Между федеральными властями и Калифорнией идут споры о том, насколько экологически чистыми должны быть автомобили. Калифорния имеет по законодательству 1970-х годов право устанавливать собственные стандарты выбросов. Пользуясь этим, крупнейший по населению штат де-факто может диктовать автопроизводителям более строгие экологические стандарты, ссылаясь на необходимость защищать окружающую среду.

Администрация Дональда Трампа при этом добивается ослабления этих стандартов - по ее заявлениям, для снижения бремени для автопроизводителей. Когда четыре автомобильных концерна договорились с Калифорнией в 2019 году о стандартах выхлопов, это вызвало гнев администрации. Вскоре после этого против компаний было начато расследование по предполагаемому сговору.

Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом приветствовал решение. По его заявлению, расследование республиканской администрации было "профанацией", направленной на предотвращение более строгих стандартов выхлопов. Ньюсом назвал прекращение расследования "большим поражением" Трампа, который, по его словам, пытается использовать федеральные учреждения в качестве оружия против своих противников.