Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

"Чтобы снизить риск, нужно прежде всего показываться доктору. В нашей стране действуют программы диспансеризации и скрининговые программы. Их игнорировать нельзя. На них можно, в том числе, пройти рентгенографию органов грудной клетки и томографию, пройти осмотры у маммолога и гинеколога", — сказал врач.

Дорофеев добавил, что нередко люди обращаются за медицинской помощью уже с выраженными симптомами, когда болезнь находится на серьезной стадии и требует длительного лечения без гарантии выздоровления.

Кроме того, по словам онколога, несмотря на отсутствие единого графика диагностических процедур мужчинам рекомендуется раз в год посещать уролога и периодически обследовать легкие раз в год после 40 лет, а женщинам — проходить УЗИ молочных желез раз в полгода, а по наступлении 40-летнего возраста делать маммографию раз в два года. Также врач посоветовал всем раз в год проходить флюорографию.