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РИА Наука
2020-02-08T13:59+0300
https://ria.ru/20200208/1564426509.html
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
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РИА Новости

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

06:07 08.02.2020 (обновлено: 13:59 08.02.2020)
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© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
Раковая клетка в организме человека. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".

"Чтобы снизить риск, нужно прежде всего показываться доктору. В нашей стране действуют программы диспансеризации и скрининговые программы. Их игнорировать нельзя. На них можно, в том числе, пройти рентгенографию органов грудной клетки и томографию, пройти осмотры у маммолога и гинеколога", — сказал врач.

Онколог подчеркнул, что такой способ помогает выявить предопухолевые патологии, включая папилломы, полипы, аденомы, которые, однако, необязательно перерождаются в злокачественные формы.
Дорофеев добавил, что нередко люди обращаются за медицинской помощью уже с выраженными симптомами, когда болезнь находится на серьезной стадии и требует длительного лечения без гарантии выздоровления.
Андрей Павленко
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Кроме того, по словам онколога, несмотря на отсутствие единого графика диагностических процедур мужчинам рекомендуется раз в год посещать уролога и периодически обследовать легкие раз в год после 40 лет, а женщинам — проходить УЗИ молочных желез раз в полгода, а по наступлении 40-летнего возраста делать маммографию раз в два года. Также врач посоветовал всем раз в год проходить флюорографию.
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РИА НаукаракЗдоровьеСвердловская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Коварство рака заключено не столько в эмбриональном характере его клеток, сколько в научной слепоте онкологии. Современная онкология практикует принципиально запоздалый подход к проблеме рака. Все, сказанное онкологом, ни коим образом не относится к проблеме снижения риска и предупреждения рака. Скрининг проводится тяжелыми деструктивными канцерогенными, иммуносупрессивными методами диагностики на основе рентгеновских лучей, которые на деле повреждают иммунитет, провоцируют канцерогенез и мутации, ускоряют рост опухолей в облученных тканях. Агрессивная экспансия рака является финансовой основой существования коммерциализированной онкологии западного типа, которая стыдливо и предательски закрывает глаза на явно провоцирующие образование и рост рака деструктивные факторы...
8 февраля, 07:59
Farid Valitov
1701013
доктор, излечи себя сам... домыслы, не знают и не могут реально вылечить. последние деньги из больного и его семьи вытряхнуть - это точно могут...
8 февраля, 06:19
Валерий Носуля
1500211
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