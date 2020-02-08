Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии

ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Пит Буттиджич в ходе дебатов в Нью-Гемпшире поспорил с другим кандидатом Джо Байденом о необходимости реформирования Демократической партии США.
Ранее Байден, отвечая на вопрос ведущего, заявил, что ни Берни Сандерс, ни Пит Буттиджич не могут собрать вокруг себя демократическое большинство, чтобы победить в гонке президента США Дональда Трампа, поскольку речь идет о левом крыле Демократической партии. И отметил, что Сандерс сам ранее "навесил на себя ярлык демократа-социалиста".
"Я заинтересован не в навешивании ярлыков, а в стиле политики, которую мы должны выдвинуть, чтобы, наконец, перевернуть страницу ", - обратился Буттиджич к Байдену. И повторил: "Переверните страницу".
Байден оборонялся: "Политика прошлого, я думаю, была не так уж и плоха. Я не знаю, что в прошлой политике (экс-президента) Барака Обамы и Джо Байдена было так плохо".