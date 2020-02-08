Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии

Ранее Байден, отвечая на вопрос ведущего, заявил, что ни Берни Сандерс, ни Пит Буттиджич не могут собрать вокруг себя демократическое большинство, чтобы победить в гонке президента США Дональда Трампа, поскольку речь идет о левом крыле Демократической партии. И отметил, что Сандерс сам ранее "навесил на себя ярлык демократа-социалиста".