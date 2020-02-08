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Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
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РИА Новости

Байден прокомментировал итоги голосования в Айове

05:59 08.02.2020
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© AP Photo / John MinchilloКандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден
© AP Photo / John Minchillo
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден объяснил, почему выдвигать в качестве кандидатов от Демократической партии его конкурентов Берни Сандерса и Пита Буттиджича, обогнавших его в Айове, опасно для демократов.
По его словам, Сандерс представляет социалистическое крыло Демократической партии, а это делает его уязвимым для кампании Трампа. Что касается Буттиджича, то, по словам Байдена, он пока не показал способность получить широкую поддержку демократического электората.
"Это долгая кампания. Я получил поражение в Айове, и я, скорее всего, получу поражение здесь (в Нью-Гемпшире - ред.), традиционно Берни (который является сенатором в этом штате) выигрывал здесь, в прошлый раз опередил на 20 пунктов, поскольку сенаторы выступают хорошо в своих штатах", - заявил Байден.
"Но несмотря ни на что, я здесь по той же причине, что и все. Мы здесь, чтобы восстановить нашу страну, помочь среднему классу... Президент (Дональд Трамп - ред.) любит давать характеристики кандидатам.... И Берни сам себя обозначил, как демократ-социалист. И Пит Буттиджич - прекрасный парень, выходец из маленького городка, но пока не продемонстрировал свою способность собрать вокруг себя большую часть электората. Но мы посмотрим дальше", - заключил он.
Айова провела праймериз в понедельник в формате кокусов - собраний избирателей, но местный штаб Демократической партии сообщил об окончательных результатах лишь в пятницу. Демократы ссылались на проблемы с программным обеспечением. После подсчета 100% голосов победил Пит Буттиджич, на втором месте - Берни Сандерс, третье занимает Элизабет Уоррен, на четвертом - Джо Байден.
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова
Вчера, 12:54Сказано в эфире
Эксперт об итогах кокусов в Айове: у Джо Байдена – проблемы Кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич победил на кокусах в штате Айова, считавшийся фаворитом Джо Байден только четвертый. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Кубышкин прокомментировал этап президентской гонки.
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Пит БуттиджичЭлизабет УорренБерни СандерсДональд ТрампДжозеф БайденАйоваВ мире
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