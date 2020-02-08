Байден прокомментировал итоги голосования в Айове

"Это долгая кампания. Я получил поражение в Айове, и я, скорее всего, получу поражение здесь (в Нью-Гемпшире - ред.), традиционно Берни (который является сенатором в этом штате) выигрывал здесь, в прошлый раз опередил на 20 пунктов, поскольку сенаторы выступают хорошо в своих штатах", - заявил Байден.

"Но несмотря ни на что, я здесь по той же причине, что и все. Мы здесь, чтобы восстановить нашу страну, помочь среднему классу... Президент (Дональд Трамп - ред.) любит давать характеристики кандидатам.... И Берни сам себя обозначил, как демократ-социалист. И Пит Буттиджич - прекрасный парень, выходец из маленького городка, но пока не продемонстрировал свою способность собрать вокруг себя большую часть электората. Но мы посмотрим дальше", - заключил он.