Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla

ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости, Екатерина Соболь. Акции Акции Tesla в настоящий момент сильно переоценены, инвесторы должны рассматривать такие вложения как рисковый актив и быть готовыми к тому, что они могут потерять деньги, считает управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

На текущей неделе после сообщения японской корпорации Panasonic о первой квартальной прибыли в совместном с Tesla предприятии по производству аккумуляторов, которая последовала за годами производственных проблем, бумаги Tesla сначала перешли к росту и подорожали в пределах 20%.

Потом акции упали на 15%, когда СМИ со ссылкой на заявление компании сообщили, что Tesla отложит поставки автомобилей в Китай из-за коронавируса . На закрытии торгов в пятницу за одну акцию давали 746 долларов, рыночная капитализация компании составила 134,84 миллиарда долларов.

"Очень важно понимать, что стоимость бумаг Tesla совершенно не связана с какими-либо фундаментальными рыночными ориентирами. Компания оценивается в разы выше, чем другие глобальные автомобилестроительные холдинги, такие как VW, Ford, GM, стоимость которых как раз и основывается на объективных показателях прибыли и выручки от продаж", - говорит он.

Эксперт напоминает, что рыночная стоимость Volkswagen (VW) - 93 миллиарда долларов, Tesla - 135 миллиардов долларов. При этом выручка Tesla в прошлом году составила 25 миллиардов, а VW - 279 миллиардов долларов.

"Общеизвестно, что Tesla - высокотехнологичная компания и ожидается, что цена ее будет расти, но выручка и прибыль по-прежнему остаются ключевыми показателями, которые дают инвестору понимание, насколько компания устойчива", - добавляет собеседник агентства.

Королев напомнил, что Tesla год за годом показывает убытки, у нее по-прежнему очень высокий показатель долговой нагрузки, если сравнивать с другими автомобильными гигантами.

"Поэтому покупать ее акции сейчас - значит не вкладывать деньги в прибыльный актив, а спекулировать. Это означает, что, приобретая эти ценные бумаги, нужно отдавать себе отчет, что это риск и надо быть готовыми к тому, что можно все потерять", - резюмировал он.