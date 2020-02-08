Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны

"Будем раскапывать рвы, братские могилы, где лежат убитые нацистами выстрелами в голову женщины и дети. В этих братских могилах лежат все — русские, евреи. Проект уже получил поддержку из разных стран — его поддерживают американские СМИ, французы, мы ожидаем приезда большого специалиста по археологии из Израиля; нас поддерживают главные раввины Франции и России. Это будет в России. Точного места я пока не называю - не хочется, чтобы туда приходили посторонние люди. Да, сейчас на эти поля могут придти люди с металлоискателями в поисках украшений. А такие захоронения — это нечто особенное, это страшно и сложно с точки зрения психологии: там лежат дети, младенцы", — пояснил он.