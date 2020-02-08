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https://ria.ru/20200208/1564426185.html
Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
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РИА Новости

Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны

04:24 08.02.2020 (обновлено: 07:31 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на город Севастополь. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский историк, глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский рассказал РИА Новости, что летом 2020 года проведет раскопки в Севастополе и окрестностях, на местах сражений Крымской войны.

"В период с 1 по 21 июня у нас будет проект в Крыму, он касается Крымской войны. Мы будем делать раскопки в Севастополе и в районе речки Черной. Это места сражений, там остались тела павших солдат", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "настало время проектов, связанных с Крымской войной". "Участие в ней принимали Россия и Франция, про эту войну мало кто знает", — подчеркнул Малиновский.
Крымская война 1853-1856 годов, или Восточная война — война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой. Боевые действия наибольшего напряжения достигли в Крыму.
Панорама Оборона Севастополя 1854-1855 гг.
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Поражения и победы Крымской войныФормально Российская империя проиграла в Крымской войне, завершившейся 160 лет назад, но ее армия и флот в сражениях этой войны покрыли себя неувядаемой славой, замечает Сергей Варшавчик.
Говоря о других предстоящих экспедициях, Малиновский рассказал, что на сентябрь запланированы раскопки мест массовых казней, проводимых фашистскими войсками.
"Будем раскапывать рвы, братские могилы, где лежат убитые нацистами выстрелами в голову женщины и дети. В этих братских могилах лежат все — русские, евреи. Проект уже получил поддержку из разных стран — его поддерживают американские СМИ, французы, мы ожидаем приезда большого специалиста по археологии из Израиля; нас поддерживают главные раввины Франции и России. Это будет в России. Точного места я пока не называю - не хочется, чтобы туда приходили посторонние люди. Да, сейчас на эти поля могут придти люди с металлоискателями в поисках украшений. А такие захоронения — это нечто особенное, это страшно и сложно с точки зрения психологии: там лежат дети, младенцы", — пояснил он.
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Владимир Корнилов: 48-летний адмирал, который защищал СевастопольВ день 210-летнего юбилея со дня рождения прославленного героя обороны Севастополя, адмирала Владимира Корнилова, о его пути к славе напоминает Сергей Варшавчик.
Также у историка в планах осуществить "проект по Сталинграду: найти солдат, которые принимали участие в битве".
В ноябре 2019 года в результате ряда экспертиз подтвердилось, что в результате археологической экспедиции под Смоленском были обнаружены останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена. Эта экспедиция была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
Причины и итоги Крымской войны 1853-1856 годов
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Причины и итоги Крымской войны 1853-1856 годовСорок третий выпуск программы "Династия. Россия времен Романовых" посвящен Крымской войне, закончившейся для России болезненным поражением.
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Крымская война (1853-1856)ФранцияКрымСевастопольРоссияОбщество
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