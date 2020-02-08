Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны

ПАРИЖ, 8 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский историк, глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский рассказал РИА Новости, что летом 2020 года проведет раскопки в Севастополе и окрестностях, на местах сражений Крымской войны.
"В период с 1 по 21 июня у нас будет проект в Крыму, он касается Крымской войны. Мы будем делать раскопки в Севастополе и в районе речки Черной. Это места сражений, там остались тела павших солдат", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что "настало время проектов, связанных с Крымской войной". "Участие в ней принимали Россия и Франция, про эту войну мало кто знает", — подчеркнул Малиновский.
Крымская война 1853-1856 годов, или Восточная война — война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой. Боевые действия наибольшего напряжения достигли в Крыму.
Говоря о других предстоящих экспедициях, Малиновский рассказал, что на сентябрь запланированы раскопки мест массовых казней, проводимых фашистскими войсками.
"Будем раскапывать рвы, братские могилы, где лежат убитые нацистами выстрелами в голову женщины и дети. В этих братских могилах лежат все — русские, евреи. Проект уже получил поддержку из разных стран — его поддерживают американские СМИ, французы, мы ожидаем приезда большого специалиста по археологии из Израиля; нас поддерживают главные раввины Франции и России. Это будет в России. Точного места я пока не называю - не хочется, чтобы туда приходили посторонние люди. Да, сейчас на эти поля могут придти люди с металлоискателями в поисках украшений. А такие захоронения — это нечто особенное, это страшно и сложно с точки зрения психологии: там лежат дети, младенцы", — пояснил он.
Также у историка в планах осуществить "проект по Сталинграду: найти солдат, которые принимали участие в битве".
В ноябре 2019 года в результате ряда экспертиз подтвердилось, что в результате археологической экспедиции под Смоленском были обнаружены останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена. Эта экспедиция была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.