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В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
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РИА Новости

В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера

04:20 08.02.2020 (обновлено: 13:18 08.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПроизводство питьевой бутилированной воды
Производство питьевой бутилированной воды
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
Как сообщает "Вести Липецк", первоначально большинство родителей решили купить для кабинета, где учатся их дети, дополнительное оборудование — кулер и принтер. Однако сдать деньги смогли не все из-за трудной жизненной ситуации.
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Не внесшие деньги родители после этого стали жаловаться, что к их детям ухудшилось отношение, в частности им не давали пить воду из этого кулера. В то же время в родительском комитете отметили, что принудительных сборов не было.
Следственный комитет начал проверку, сообщается на сайте областного следственного управления.

"В прессе размещена информация о травле некоторых первоклассников школы № 21 города Липецка, родители которых отказались финансировать нужды класса. Речь идет о некорректном поведении классного руководителя по отношению к детям, в том числе из многодетной семьи, из-за чего несколько первоклашек переведены в другие школы", — говорится в сообщении.

Следователи намерены дать юридическую оценку действиям либо бездействию должностных лиц образовательного учреждения.
Прокуратура области также начала проверку по факту поборов.
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Чтобы разрешить конфликт, мэр Липецка Евгения Уваркина провела собрание с участием представителей сторон.

"Решили работать в команде, сообща, уметь слушать и слышать, понимать и прощать. Мне кажется, только так можно будет вернуть в класс атмосферу добра и тепла, ведь в первую очередь от этого зависит не только здоровье и благополучие наших детей, но и то, какими они вырастут", — написала глава города на своей странице в Instagram.

Директору школы Сергею Лежневу было сделано замечание, чтобы впредь подобных ситуаций не повторялось. Классный руководитель на фоне скандала написала заявление об уходе, однако мэр выразила надежду, что педагог в связи с исчерпанием конфликта пересмотрит свое решение.
Также Уваркина намерена совместно с представителями общественности и педагогического сообщества выработать механизмы выявления семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
"Все вместе с привлечением органов соцзащиты будем стараться помогать им", — отметила она.
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Евгения УваркинаЛипецкОбщество
Популярные комментарии
Почему вообще родители должны сдавать на обустройство школы? Понять сдавшихся тоже можно, почему один должен сдавать за двух других?
8 февраля, 05:07
Эдик Камушкин
42106364
Что вы хотите, при капитализме люди всегда делятся на два сорта. И наши чиновники при любом удобном случае это демонстрируют.
8 февраля, 06:00
ЛКЛысый Кучерявый
94001413
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