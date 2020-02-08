В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера

"Решили работать в команде, сообща, уметь слушать и слышать, понимать и прощать. Мне кажется, только так можно будет вернуть в класс атмосферу добра и тепла, ведь в первую очередь от этого зависит не только здоровье и благополучие наших детей, но и то, какими они вырастут", — написала глава города на своей странице в Instagram.