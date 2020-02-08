Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ

При этом кредитные организации не исключают и дальнейших изменений в своих предложениях - в зависимости от общих экономических условий. Так, в банке "ФК Открытие" заявили, что решение о дальнейшем снижении ставок будут принимать на основании складывающейся рыночной конъюнктуры. "Мы внимательно следим за ситуацией на рынке и не исключаем корректировки процентных ставок", - заявили также и в МКБ.

В Совкомбанке ожидают, что максимальная ставка по рублевым вкладам в ближайшие полгода опустится ниже 5,5%, а средняя ставка по выданной ипотеке может уйти ниже 8,5%. При этом в банке обещают "плавное снижение" ставок по всем продуктам в ближайшие месяцы. В Райффайзенбанке же подчеркнули, что на фоне снижения ставок наибольшую долю в программах кредитования будет занимать рефинансирование. Подобная ситуация уже наблюдалась в 2017 — начале 2018 года, во время прошлого раунда снижения ставок, напомнили в банке.