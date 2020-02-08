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В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
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РИА Новости

В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию

03:58 08.02.2020 (обновлено: 11:42 08.02.2020)
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© Depositphotos / minervastockДевушка покупает овощи в магазине
Девушка покупает овощи в магазине
© Depositphotos / minervastock
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко разработать клинические рекомендации по здоровому питанию. Свое предложение парламентарий изложил в письме на имя министра.
Он отметил, что у людей есть базовое представление о том, что такое здоровое питание, а что — нет. Однако, подчеркнул Менделевич, надо понимать, что даже здоровая пища при неправильном приготовлении или злоупотреблении, а также при применении определенных вредных составляющих крайне негативно влияет на здоровье.
"На мой взгляд, наличие утвержденных рекомендаций должно стать первым, но самым важным шагом к мерам по маркировке продовольственных товаров", — добавил депутат.
Этим вопросом, считает Менделевич, должны заниматься эксперты, которым необходимо разработать и представить модель здорового питания.
Здоровое питание
14 октября 2019, 12:09
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Борис МенделевичМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
А может быть для начала привести в порядок производителей пищевой продукции? Чтобы колбаса делалась из мяса, а творог из молока, а не по техническому условию какого нибудь ООО. Чтобы соки были натуральными и по нормальной цене, чтобы полуфабрикаты (пельмени и котлеты в заморозке) были из мяса и не содержали ГМО и пальмового масла. Может стоит с этого начать, чтобы питание было действительно здоровым?
8 февраля, 07:23
super.ket007a
3410001
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