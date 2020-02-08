В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию

Он отметил, что у людей есть базовое представление о том, что такое здоровое питание, а что — нет. Однако, подчеркнул Менделевич, надо понимать, что даже здоровая пища при неправильном приготовлении или злоупотреблении, а также при применении определенных вредных составляющих крайне негативно влияет на здоровье.