В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко разработать клинические рекомендации по здоровому питанию. Свое предложение парламентарий изложил в письме на имя министра.
Он отметил, что у людей есть базовое представление о том, что такое здоровое питание, а что — нет. Однако, подчеркнул Менделевич, надо понимать, что даже здоровая пища при неправильном приготовлении или злоупотреблении, а также при применении определенных вредных составляющих крайне негативно влияет на здоровье.
"На мой взгляд, наличие утвержденных рекомендаций должно стать первым, но самым важным шагом к мерам по маркировке продовольственных товаров", — добавил депутат.
Этим вопросом, считает Менделевич, должны заниматься эксперты, которым необходимо разработать и представить модель здорового питания.
14 октября 2019, 12:09Роспотребнадзор запустит портал о здоровом питании