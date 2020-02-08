Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев сообщил РИА Новости, что может отправиться в следующий полет не раньше 2023 года, а также рассказал о своих коллегах, которые стоят перед ним в очереди на полет на Международную космическую станцию.
"Сейчас очередь... Сейчас полетят (Андрей) Бабкин с (Николаем) Тихоновым, потом полетит (Анатолий) Иванишин с (Иваном) Вагнером, (Сергей) Рыжиков с (Сергеем) Кудь-Сверчковым, потом (Олег) Новицкий с Петей Дубровым, потом (Александр) Мисуркин полетит, потом Антон Шкаплеров, а уже после, я", - сказал Артемьев.
Он добавил, что, если "все будет хорошо и программа будет, как написана", то станет дублером Шкаплерова. В таком случае Артемьев сможет рассчитывать на третий полет не ранее 2023 года.
Из перечисленных космонавтов только Новицкий, Мисуркин, Шкаплеров и Рыжиков имеют опыт полетов на Международную космическую станцию.
Ранее Артемьев рассказывал, что личные предпочтения космонавтов не учитываются при формировании экипажей на МКС.
Олег Артемьев в 2003 году был зачислен в отряд космонавтов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", а в 2011 году вошел в единый отряд "Роскосмоса". Космонавт совершил два полета в 2014 и 2018 годах и в сумме пробыл в космосе почти 366 дней. Три раза выходил в открытый космос и провел там 20 часов 20 минут. Артемьев присутствовал на МКС в тот момент, когда в пристыкованном к станции корабле "Союз МС-09" другого экипажа была обнаружена "дырка".