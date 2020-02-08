Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года

"Сейчас очередь... Сейчас полетят (Андрей) Бабкин с (Николаем) Тихоновым, потом полетит (Анатолий) Иванишин с (Иваном) Вагнером, (Сергей) Рыжиков с (Сергеем) Кудь-Сверчковым, потом (Олег) Новицкий с Петей Дубровым, потом (Александр) Мисуркин полетит, потом Антон Шкаплеров, а уже после, я", - сказал Артемьев.