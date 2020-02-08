В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально сообщалось о более чем 31,1 тысячи заболевших и 636 умерших.

"По состоянию на полночь 7 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 34 546 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц, 722 скончались ", - говорится в опубликованном сообщении.

Отдельно в Гонконге выявлено 26 случая заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 16 человек (один из них выздоровел).

За последние сутки выявлены 3399 новых случаев заражения, из больниц за сутки выписали 510 человек, скончались 86 человек, при этом, число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 1280 человек.

Кроме того, зарегистрированы еще 27,6 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще около 190 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.