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Медиавойны
2020-02-08T11:35+0300
https://ria.ru/20200208/1564425716.html
Посол России пообещал, что Москва ответит Латвии на травлю журналистов
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РИА Новости

Посол России пообещал, что Москва ответит Латвии на травлю журналистов

03:21 08.02.2020 (обновлено: 11:35 08.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
Так глава дипмиссии прокомментировал ситуацию с массовым отказом банков обслуживать журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями. Как сообщает агентство, им начали блокировать и закрывать счета, а открывать новые не позволяют. Это идет вразрез с директивой Европарламента, согласно которой резидент любого государства ЕС может открыть в этой стране счет для основных платежей, если не занимается отмыванием денег или финансированием терроризма.
Лукьянов сравнил блокировку счетов с бандитизмом 1990-х, однако подчеркнул, что не считает банки виновными, поскольку "они запуганы и сами себя обкрадывают из страха".
"Конечно, мы вступимся за журналистов, будем отвечать в рамках международного права, международных договоров государств, накладывающих такие ограничения на журналистов в своей стране. Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм, которые они подписали. Надежды на результат мало, потому что работают двойные стандарты. Самое главное, чей именно "сукин сын". Если это латышский, то это свой "сукин сын", если чужой, то извиняйте. Как говорится, не повезло тебе родиться русским", — сказал посол.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
28 января, 16:49Медиавойны
Вышинский рассказал о притеснении российских СМИ в Европе
Он выразил уверенность, что эта проблема сохранится, но Россия, несмотря на ее терпение, все же даст ответ.
"Будем ли мы на это отвечать? Уверяю вас, будем. То, что мы терпеливы, это тоже вы знаете. Запрягаем мы медленно. Но если поедем, то тогда уже поздно будет что-то делать", — заключил дипломат.
Лукьянов посетовал, что свобода слова и право на получение информации декларируются лишь на словах, а в реальности происходит деление на "своих" и "чужих", при этом последним "пытаются закрыть рот".
Ранее Служба госбезопасности Латвии провела оперативные действия в офисе компании Baltijas Mediju Alianse, состоящей из рекламного агентства "Первый балтийский музыкальный канал", рекламного и медийного агентства Ren TV Baltic, дистрибьютора телевизионных каналов Tem LV и издательского дома Print Media, газет "MK Латвия" и "MK Эстония" и их интернет-версий, а также Первого балтийского канала, который ретранслирует программы Первого канала России.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ, в том числе ресурсов МИА "Россия сегодня". Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина и наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления об их приверженности принципам демократии и свободы слова.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 12:59Медиавойны
МИД оценил ситуацию с проверками российских журналистов в странах ЕС
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МедиавойныЕвропарламентSputnikЕвгений ЛукьяновЭстонияЛатвияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Как сказала М.Захарова из МИДа– Ух мы им покажем, мы этого не оставим без ответа, «Ручками похлопаем, ножками потопаем... и что дальше»?....господа, зачем так «пыжиться», Вы столько уже наобещали «не оставлять без ответа», что до конца жизни хватит! - пора признать, что ничего никто делать не будет -не знаем как!!!!
8 февраля, 05:22
Robin Bobin
139925060
Достойный ответ или словесный?
8 февраля, 03:30
Metų Laikai
762512025
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