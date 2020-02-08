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РИА Наука
2020-02-08T16:44+0300
https://ria.ru/20200208/1564425687.html
Эксперт рассказал об аномально высоких температурах в Антарктиде
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РИА Новости

Эксперт рассказал об аномально высоких температурах в Антарктиде

03:07 08.02.2020 (обновлено: 16:44 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоАнтарктический пингвин
Антарктический пингвин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Антарктический пингвин. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев — РИА Новости. Аномально высокие температуры могут продержаться в Антарктиде еще несколько дней и повториться в будущем, рассказал РИА Новости глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио капитан Маурисио Николас Лауриси.
Шестого февраля на научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, был зарегистрирован исторический (с 1961 года) температурный рекорд — 18,3 градуса выше нуля. Это значение превосходит предыдущий рекорд от 24 марта 2015 года, когда температура поднялась до плюс 17,5.
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Метеорологи сообщили, что на другой аргентинской станции — Марамбио — также был побит температурный рекорд: там зафиксировали самую высокую для февраля температуру за все время наблюдений с 1971 года: 14,1 градуса. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году и составил 13,8 градуса.

"Эта температура более высокая, чем должна быть, это аномалия. Средняя температура февраля — один градус выше нуля. <…> Такие температуры имеют тенденцию появляться все чаще и чаще, сопровождаться дождем", — сказал Лауриси.

"Эти температуры выше среднего могут продолжаться до среды (12 февраля. — Прим. ред.) включительно, и не только здесь, но и на других базах Антарктиды. И, по моему мнению, эти периоды могут повториться, но, возможно, не с такими экстремально высокими значениями", — добавил он.
Антарктида простирается на 14 миллионов квадратных километров и почти полностью покрыта снегом и льдом. Средняя годовая температура варьируется от минус десяти до минус 60. По данным Всемирной метеорологической организации, климат Антарктического полуострова — крупнейшего на континенте — один из наиболее быстро изменяющихся на планете. За последние 50 лет средняя температура там повысилась почти на три градуса.
Самая высокая температура для региона Антарктики (по определению ВМО и ООН, это все земли и лед к югу от 60 градусов южной широты) — плюс 19,8, она наблюдалась 30 января 1982 года на научно-исследовательской станции на острове Сигню.
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