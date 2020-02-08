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2020-02-08T02:46+0300
https://ria.ru/20200208/1564425571.html
Источник: Британия пока не решила, кто будет новым постпредом при ООН
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РИА Новости

Источник: Британия пока не решила, кто будет новым постпредом при ООН

02:46 08.02.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 8 фев – РИА Новости. Великобритания пока не решила, кто будет следующим постпредом страны при ООН после того, как нынешний представитель Карен Пирс станет послом в США, заявил РИА Новости источник в британской миссии при ООН.
"Как только Карен Пирс получит агреман (согласие на назначение послом - ред.) от США, миссию временно возглавит зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен", - сказал собеседник агентства, пояснив, что Аллен будет исполнять обязанности постпреда, пока Лондон не определится с кандидатурой главы миссии при ООН.
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
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По его словам, преемника Пирс постараются назначить в ближайшее время.
Ранее МИД Великобритании сообщил, что Карен Пирс назначена послом Великобритании в США. В ведомстве отметили, что она является одним из самых опытных высокопоставленных дипломатов и "будет первой женщиной на посту посла Ее Величества в США".
Пирс, в свою очередь, отметила, что отношения с США – самые важные для Великобритании двусторонние отношения. К своим новым обязанностям дипломат приступит после получения от США агремана на ее назначение.
Должность посла Соединенного Королевства в Вашингтоне была вакантна с июля прошлого года. Посол Ким Дэррок ушел в отставку после того, как стало известно, что в направленных в Лондон дипломатических телеграммах он называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным".
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Карен ПирсСовет Безопасности ООНВеликобританияООНСШАВ мире
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