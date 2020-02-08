Источник: Британия пока не решила, кто будет новым постпредом при ООН

ООН, 8 фев – РИА Новости. Великобритания пока не решила, кто будет следующим постпредом страны при ООН после того, как нынешний представитель Карен Пирс станет послом в США, заявил РИА Новости источник в британской миссии при ООН.

"Как только Карен Пирс получит агреман (согласие на назначение послом - ред.) от США , миссию временно возглавит зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен", - сказал собеседник агентства, пояснив, что Аллен будет исполнять обязанности постпреда, пока Лондон не определится с кандидатурой главы миссии при ООН.

По его словам, преемника Пирс постараются назначить в ближайшее время.

Ранее МИД Великобритании сообщил, что Карен Пирс назначена послом Великобритании в США. В ведомстве отметили, что она является одним из самых опытных высокопоставленных дипломатов и "будет первой женщиной на посту посла Ее Величества в США".

Пирс, в свою очередь, отметила, что отношения с США – самые важные для Великобритании двусторонние отношения. К своим новым обязанностям дипломат приступит после получения от США агремана на ее назначение.