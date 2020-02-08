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СМИ: в Канаде подали миллиардный иск к Ирану за сбитый Boeing 737
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РИА Новости

СМИ: в Канаде подали миллиардный иск к Ирану за сбитый Boeing 737

02:50 08.02.2020 (обновлено: 12:15 08.02.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Канадские юристы подали в суд в Торонто иск против Ирана из-за крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом пишет Reuters.
Истцы требуют выплаты компенсации в полтора миллиарда канадских долларов, что равняется 1,1 миллиарда долларов США.
По сведениям агентства, в исковом заявлении ответчиками названы Иран, его верховный лидер Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и другие. Главный истец "описан как близкий родственник" одной из жертв катастрофы, но его имя не называется, так как в противном случае его иранская семья якобы может пострадать от действий властей.
В иске утверждается, что катастрофа украинского лайнера в Иране была "умышленным и преднамеренным террористическим актом".
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
21 января, 03:44
Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing

Катастрофа Boeing в Тегеране

Boeing 737, вылетевший из Тегерана в Киев рано утром 8 января, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Спустя несколько дней иранские военные признали, что Boeing сбили силы ПВО. По их словам, виной всему стал человеческий фактор: самолет пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта, а военные, ожидавшие ответа США на удар по американским базам в Ираке, приняли его за вражескую крылатую ракету.
Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся "великой трагедией и непростительной ошибкой". Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
2 февраля, 21:39
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
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Обсудить 12
Тегеран (город)Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныКорпус стражей исламской революцииBoeing 737Владимир ЗеленскийАли ХаменеиКанадаИранСШАТоронтоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пусть вычтут из тех средств, что США должны Ирану за сбитый пассажирский самолет.
8 февраля, 05:29
sizif8
12610013
Ушлые ребята решили нагреть денег на трагедии!,в доле будут все и адвокаты и судьи и третьи люди но никак не родственники пострадавших!почему-то это так просматривается между строк (((
8 февраля, 04:09
Николай Егоров
9142414
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