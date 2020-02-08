СМИ: в Канаде подали миллиардный иск к Ирану за сбитый Boeing 737

Катастрофа Boeing в Тегеране

Спустя несколько дней иранские военные признали, что Boeing сбили силы ПВО. По их словам, виной всему стал человеческий фактор: самолет пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта, а военные, ожидавшие ответа США на удар по американским базам в Ираке, приняли его за вражескую крылатую ракету.