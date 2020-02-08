СМИ: в Канаде подали миллиардный иск к Ирану за сбитый Boeing 737

Истцы требуют выплаты компенсации в полтора миллиарда канадских долларов, что равняется 1,1 миллиарда долларов США.
По сведениям агентства, в исковом заявлении ответчиками названы Иран, его верховный лидер Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и другие. Главный истец "описан как близкий родственник" одной из жертв катастрофы, но его имя не называется, так как в противном случае его иранская семья якобы может пострадать от действий властей.
В иске утверждается, что катастрофа украинского лайнера в Иране была "умышленным и преднамеренным террористическим актом".
21 января, 03:44Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing
Катастрофа Boeing в Тегеране
Boeing 737, вылетевший из Тегерана в Киев рано утром 8 января, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Спустя несколько дней иранские военные признали, что Boeing сбили силы ПВО. По их словам, виной всему стал человеческий фактор: самолет пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта, а военные, ожидавшие ответа США на удар по американским базам в Ираке, приняли его за вражескую крылатую ракету.
Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся "великой трагедией и непростительной ошибкой". Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.