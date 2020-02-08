Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились по итогам встречи в Сочи.
Козак уточнил, что стороны пришли к соглашению сохранить условия экспорта газа в Белоруссию на условиях 2019 года.
Поставки нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе. Договоренность распространяется только на текущий год.
Цены определяет рынок
Цены и объемы поставок российских энергоносителей Минску будут регулироваться рынком.
По словам Козака, нефтяной рынок России и Белоруссии является единым, и на белорусском рынке нефть продается на тех же условиях, что и на российском, без каких-либо различий. Так он ответил на вопрос, будет ли российская нефть поставляться Минску на коммерческой основе.
Он добавил, что Москва и Минск условились способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Белоруссии и российскими нефтяными компаниями.
"Мы не можем сегодня резко поменять регулирование, условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Вы знаете, цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется", — подчеркнул Козак.
Он пообещал, что в дальнейшем будет оказываться содействие достижению этих соглашений для того, чтобы обеспечить Белоруссию необходимыми объемами нефти.
"В весьма позитивном ключе"
При этом Козак отметил, что консультации проходили в "весьма позитивном ключе".
Стороны договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции.
Вопрос поставок энергоносителей в Белоруссию
Лукашенко ранее неоднократно отмечал, что Белоруссия приступила к поиску альтернативных источников поставок нефти из-за сложных переговоров с Россией по новым контрактам.
В частности, Минск отправлял коммерческие запросы в Казахстан и Азербайджан.
Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американских компаний обеспечить Минск нефтью "на 100 процентов по конкурентным ценам".