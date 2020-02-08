Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак

Козак уточнил, что стороны пришли к соглашению сохранить условия экспорта газа в Белоруссию на условиях 2019 года.

Поставки нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе. Договоренность распространяется только на текущий год.

Цены определяет рынок

Цены и объемы поставок российских энергоносителей Минску будут регулироваться рынком.

По словам Козака, нефтяной рынок России и Белоруссии является единым, и на белорусском рынке нефть продается на тех же условиях, что и на российском, без каких-либо различий. Так он ответил на вопрос, будет ли российская нефть поставляться Минску на коммерческой основе.

Он добавил, что Москва и Минск условились способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Белоруссии и российскими нефтяными компаниями.

"Мы не можем сегодня резко поменять регулирование, условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Вы знаете, цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется", — подчеркнул Козак.

Он пообещал, что в дальнейшем будет оказываться содействие достижению этих соглашений для того, чтобы обеспечить Белоруссию необходимыми объемами нефти.

"В весьма позитивном ключе"

При этом Козак отметил, что консультации проходили в "весьма позитивном ключе".

Стороны договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции.

Вопрос поставок энергоносителей в Белоруссию

Лукашенко ранее неоднократно отмечал, что Белоруссия приступила к поиску альтернативных источников поставок нефти из-за сложных переговоров с Россией по новым контрактам.

В частности, Минск отправлял коммерческие запросы в Казахстан и Азербайджан.