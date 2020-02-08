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2020-02-08T02:31+0300
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Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
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РИА Новости

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

02:31 08.02.2020
230236
© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились по итогам встречи в Сочи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 15:35
Лукашенко рассказал о темах, обсуждавшихся на переговорах с Путиным
Козак уточнил, что стороны пришли к соглашению сохранить условия экспорта газа в Белоруссию на условиях 2019 года.
Поставки нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе. Договоренность распространяется только на текущий год.

Цены определяет рынок

Цены и объемы поставок российских энергоносителей Минску будут регулироваться рынком.
По словам Козака, нефтяной рынок России и Белоруссии является единым, и на белорусском рынке нефть продается на тех же условиях, что и на российском, без каких-либо различий. Так он ответил на вопрос, будет ли российская нефть поставляться Минску на коммерческой основе.
Он добавил, что Москва и Минск условились способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Белоруссии и российскими нефтяными компаниями.
"Мы не можем сегодня резко поменять регулирование, условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Вы знаете, цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется", — подчеркнул Козак.
Он пообещал, что в дальнейшем будет оказываться содействие достижению этих соглашений для того, чтобы обеспечить Белоруссию необходимыми объемами нефти.
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"В весьма позитивном ключе"

При этом Козак отметил, что консультации проходили в "весьма позитивном ключе".
Стороны договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции.

Вопрос поставок энергоносителей в Белоруссию

Лукашенко ранее неоднократно отмечал, что Белоруссия приступила к поиску альтернативных источников поставок нефти из-за сложных переговоров с Россией по новым контрактам.
В частности, Минск отправлял коммерческие запросы в Казахстан и Азербайджан.
Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американских компаний обеспечить Минск нефтью "на 100 процентов по конкурентным ценам".
9955858180
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
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8 февраля, 05:23
Геннадий Канинский
1203300120
Отлично и здорово!...Потому что мы движемся к союзному государству!!! Дополняю мою радость словами из этой статьи,если не обратили внимания!—“ По словам Козака, нефтяной рынок России и Белоруссии является единым, и на белорусском рынке нефть продается на тех же условиях, что и на российском, без каких-либо различий. Так он ответил на вопрос, будет ли российская нефть поставляться Минску на коммерческой основе.”...Вот так вот! \;-)
8 февраля, 05:16
Дон Хосе Де сан-тарем
33921056
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