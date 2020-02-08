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2020-02-08T02:23+0300
https://ria.ru/20200208/1564425384.html
Историк рассказал о церемонии захоронения останков генерала Гюдена
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РИА Новости

Историк рассказал о церемонии захоронения останков генерала Гюдена

02:23 08.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Города мира. Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Торжественная церемония захоронения останков одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена состоится в Париже в сентябре, сообщил РИА Новости глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему одну ногу, серьезно повредив вторую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
"Похороны генерала Гюдена пройдут в Париже в сентябре при участии двух президентов - Владимира Путина и Эммануэля Макрона", - сказал историк.
Он отметил, что события вокруг находки останков наполеоновского генерала вызвали широкий интерес во всем мире.
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"Когда 10 ноября мы получили результаты экспертизы, что это действительно генерал Гюден, эта тема стала темой номер два во всех мировых изданиях. Первое место занял Трамп с очередной своей историей, а это было на второй строчке. В курсе были все. Сообщения приходили из Коста-Рики, Бангладеша - со всего мира. Понятен интерес Франции и России, но много внимания теме уделяют и в Китае, и в Америке", - подчеркнул Малиновский.
Он напомнил о том, что решение о месте захоронения Гюдена уже принято: "генерал будет похоронен в Доме инвалидов в Париже между маршалом Филиппом Леклерком и поэтом и композитором, автором гимна Франции Клодом Жозефом Руже де Лилем".
"В Елисейском дворце 11 февраля пройдет собрание по подготовке церемонии. Этим вопросом они там очень заняты. В организации церемонии большое участие принимает также ассоциация Souvenir Napoléonien. Это будет огромное шоу", - добавил собеседник агентства.
Говоря о Гюдене, Малиновский отмечает, что история вокруг генерала "является яркой иллюстрацией того, как в России относятся ко врагам".
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"Гюден пришел в Россию, чтобы разбить ее, а Россия возвращает его останки с почестями, признавая, что он был великим воином. Так делает только Россия - в других странах останки бы просто выкинули. А когда мы нашли Гюдена, все плакали, за него даже подняли тост, потому что это был соратник Наполеона. "Ты убил русского, но ты был хорошим солдатом все равно". Россия - это исключительная страна, и все делается с открытым сердцем. Признают, что Наполеон был диктатором, но все равно помнят его как хорошего человека. Вы в России знаете историю куда лучше, чем ее знают во Франции", - заключил он.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
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Наполеоновские войны: история и хроникаНаполеоновские войны - войны Франции в период Консульства генерала Наполеона Бонапарта (1799-1804) и империи Наполеона I (1804-1815) против антифранцузских (антинаполеоновских) коалиций европейских государств и отдельных стран мира.
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Российское военно-историческое общество (РВИО)Эммануэль МакронВладимир ПутинНаполеон БонапартФранцияРоссияПарижВ мире
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