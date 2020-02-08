Историк рассказал о церемонии захоронения останков генерала Гюдена

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Торжественная церемония захоронения останков одного из ближайших соратников Торжественная церемония захоронения останков одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена состоится в Париже в сентябре, сообщил РИА Новости глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский.

Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему одну ногу, серьезно повредив вторую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск , где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.

"Похороны генерала Гюдена пройдут в Париже в сентябре при участии двух президентов - Владимира Путина и Эммануэля Макрона", - сказал историк.

Он отметил, что события вокруг находки останков наполеоновского генерала вызвали широкий интерес во всем мире.

"Когда 10 ноября мы получили результаты экспертизы, что это действительно генерал Гюден, эта тема стала темой номер два во всех мировых изданиях. Первое место занял Трамп с очередной своей историей, а это было на второй строчке. В курсе были все. Сообщения приходили из Коста-Рики, Бангладеша - со всего мира. Понятен интерес Франции и России, но много внимания теме уделяют и в Китае, и в Америке", - подчеркнул Малиновский.

Он напомнил о том, что решение о месте захоронения Гюдена уже принято: "генерал будет похоронен в Доме инвалидов в Париже между маршалом Филиппом Леклерком и поэтом и композитором, автором гимна Франции Клодом Жозефом Руже де Лилем".

"В Елисейском дворце 11 февраля пройдет собрание по подготовке церемонии. Этим вопросом они там очень заняты. В организации церемонии большое участие принимает также ассоциация Souvenir Napoléonien. Это будет огромное шоу", - добавил собеседник агентства.

Говоря о Гюдене, Малиновский отмечает, что история вокруг генерала "является яркой иллюстрацией того, как в России относятся ко врагам".

"Гюден пришел в Россию, чтобы разбить ее, а Россия возвращает его останки с почестями, признавая, что он был великим воином. Так делает только Россия - в других странах останки бы просто выкинули. А когда мы нашли Гюдена, все плакали, за него даже подняли тост, потому что это был соратник Наполеона. "Ты убил русского, но ты был хорошим солдатом все равно". Россия - это исключительная страна, и все делается с открытым сердцем. Признают, что Наполеон был диктатором, но все равно помнят его как хорошего человека. Вы в России знаете историю куда лучше, чем ее знают во Франции", - заключил он.