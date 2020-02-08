В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова

ПРАГА, 8 фев – РИА Новости. Власти Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова , сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.

"Я предполагаю, что мы проголосуем за это 24 февраля, потому что хотим успеть провести церемониал торжественного открытия доски с новым названием в годовщину убийства Бориса Немцова, идеально было бы это сделать вместе с дочерью Немцова", - сказал он.

По его словам, лидеры партий, входящих в состав правящей в Праге коалиции, согласны с этим решением. Топографическая комиссия при магистрате города заявила в пятницу, что "не существует технических, административных или организационных препятствий для переименования площади".

Как сообщил Гржиб, присвоением площади имени Немцова магистрат пойдет навстречу пожеланиям многих горожан, под соответствующей петицией уже поставили подписи более 4,5 тысяч жителей Праги. Приматор не считает, что кто-либо в России воспримет как провокацию переименование в честь Немцова площади перед посольством РФ.

"Я совсем не понимаю, почему это может быть так воспринято. Ведь мы говорим о бывшем вице-премьере России, который до этого был успешным региональным политиком, а потом был убит", - сказал Гржиб.

Он добавил, что власти чешской столицы думают назвать аллею в парке Stromovka рядом с посольством РФ именем журналистки Анны Политковской , убитой в 2006 году.

"Убийства журналистов – это тема, которая актуальна и сегодня, в частности, у наших словацких соседей", - сказал Гржиб, напомнив тем самым об убийстве в 2018 году неподалеку от Братиславы Яна Куциака, который писал о связях высокопоставленных политиков с преступным миром. Сейчас в Словакии идет судебный процесс над предполагаемыми организаторами этого убийства.

Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.